BIST 100, analisi USD/TRY: quale sarà il futuro delle azioni turche e della lira

Quest’anno le azioni turche e la lira turca si sono discostate. Da un lato, il tasso di cambio USD/TRY è salito al livello record di 28, un balzo del 52% rispetto al livello di inizio anno. La coppia è aumentata di oltre il 1.200% dal punto più basso del 2015.

Quest’anno le azioni turche hanno registrato un’impennata

D’altro canto, l’indice BIST 100, che replica le più grandi società turche, è stato uno degli indici con le migliori performance sul mercato. L’indice è salito al massimo di 8.500 TRY questo mese, il 100% in più rispetto al livello di inizio anno. È aumentato di oltre l’880% dal punto più basso durante la pandemia.

Molte aziende BIST 100 sono balzate di oltre il 50% quest’anno poiché i residenti turchi investono nell’unico asset che sembra funzionare. Anche molte aziende turche hanno beneficiato del fatto che la valuta locale più debole ha reso i loro beni e servizi meno costosi a livello internazionale.

Borusan Mannesman è l’elemento costituente della Borsa Istanbull 100 con le migliori prestazioni dopo che le azioni sono aumentate di oltre il 1,059% quest’anno. È aumentato di oltre il 5.980% negli ultimi tre anni. Altri top performer sono Mia Tek, Alfa Solar Energi, Oyak Cimento e Akcansa Cimento, tra gli altri. Tutte queste aziende sono aumentate di oltre il 200%.

L’indice BIST 100 deve affrontare rischi futuri

La sfida per l’indice BIST 100 è che la Banca Centrale della Repubblica di Turchia (CBRT) è diventata recentemente relativamente aggressiva. Ha aumentato i tassi al 30% mentre combatte l’inflazione galoppante, una delle più alte al mondo. Nella maggior parte dei periodi, le azioni tendono a sottoperformare in un periodo di tassi di interesse elevati.

L’altro rischio per le azioni della Borsa di Istanbul è che il governo abbia implementato misure di controllo valutario nel tentativo di salvare il crollo della lira turca. Le aziende sono ora incoraggiate a risparmiare la maggior parte dei contanti nei loro bilanci in lire turche per non rischiare sanzioni.

Grafico BIST 100 di TradingView

Inoltre, i dati tecnici suggeriscono che il rally dell’indice BIST sta raggiungendo il picco. Ha formato un piccolo pattern double-top, che di solito è un segnale ribassista. Allo stesso tempo, la divergenza della media mobile di convergenza (MACD) si è spostata al di sotto del punto neutrale. L’istogramma di questo indicatore si è spostato sotto lo zero all’inizio di questo mese.

Anche il Relative Strength Index (RSI) ha formato un modello di divergenza ribassista. Pertanto, sospetto che l’indice BIST 100 avrà presto un breakout ribassista quando gli investitori inizieranno a prendere profitti. Se ciò accade, l’indice probabilmente testerà nuovamente il supporto a 7.000 TRY.

Mi aspetto che anche il tasso di cambio USD/TRY continuerà a salire anche se la CBRT diventerà aggressiva. Gli investitori ritengono che Erdogan non tollererà ulteriori rialzi dei tassi in futuro, soprattutto quando non risolveranno la crisi della lira turca. Pertanto, in questo caso, la coppia USD/TRY

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.