Secondo quanto riferito, Apple spenderà 1,0 miliardi di dollari all’anno per la Gen AI

Apple Inc (NASDAQ: AAPL) è al centro dell’attenzione questa mattina in seguito a un rapporto secondo cui sta valutando la possibilità di stanziare 1,0 miliardi di dollari all’anno in spese per espandere la propria presenza nel campo dell’intelligenza artificiale generativa.

Ci sono state voci di Apple GPT

Anche se il titano della tecnologia sfrutta già l’intelligenza artificiale per migliorare le foto, ad esempio, finora non dispone di un prodotto Gen AI in particolare come i suoi colleghi Microsoft e Google.

Ma un rapporto di Bloomberg di lunedì ha parlato di Ajax, il suo modello di linguaggio di grandi dimensioni più avanzato fino ad oggi. Inoltre, ci sono state voci anche su Apple GPT, che è essenzialmente un chatbot come ChatGPT.

La multinazionale pubblicherà i risultati finanziari del quarto trimestre il 2 novembre. Il consenso è che guadagnerà 1,39 dollari per azione contro 1,29 dollari per azione di un anno fa.

Le azioni Apple sono scese del 14% rispetto al massimo da inizio anno.

Apple vuole integrare l’intelligenza artificiale con Siri

Le iniziative di intelligenza artificiale su cui Apple intende investire molto per andare avanti saranno guidate da John Giannandrea, il suo vicepresidente senior per la strategia di apprendimento automatico e intelligenza artificiale, secondo Bloomberg.

Secondo quanto riferito, l’azienda quotata al Nasdaq vuole integrare l’intelligenza artificiale in Apple Music, Messaggi e Siri. Vuole anche esplorare l’applicazione dell’intelligenza artificiale in Xcode per aiutare potenzialmente gli sviluppatori di app.

Un portavoce dell’azienda con sede a Cupertino non ha ancora commentato il rapporto di Bloomberg di lunedì.

La settimana scorsa, l’analista di Jefferies Edison Lee ha dichiarato ai clienti in una nota di ricerca che Huawei ha detronizzato l’iPhone in Cina, come riportato qui da Invezz.

