Il prezzo delle azioni Santander forma un modello triplo massimo prima degli utili

Il prezzo delle azioni Banco Santander (BME: SAN) sarà sotto i riflettori questa settimana poiché la società pubblicherà i suoi risultati trimestrali. Il titolo è tornato recentemente a quotare 3,42 euro, in calo di oltre il 10% rispetto al livello più alto di quest’anno. Si aggira vicino al livello più basso dal 1° ottobre.

Guadagni in vantaggio di Santander

La stagione degli utili sta guadagnando slancio. Nelle ultime due settimane, grandi società americane come JPMorgan, Morgan Stanley e Goldman Sachs hanno pubblicato risultati finanziari contrastanti. E martedì, gli utili della Barclays hanno superato di poco le stime.

Banco Santander, la quarta banca europea per asset, pubblicherà i suoi risultati mercoledì. Ha un patrimonio di oltre 1,7 trilioni di euro, il che lo rende solo più piccolo di HSBC, BNP Paribas e Credit Agricole. Ha oltre 164 milioni di clienti totali e 99 milioni di attivi.

Santander è principalmente una banca globale con operazioni in diversi paesi come Spagna, Brasile, Polonia e Messico, tra gli altri. È una delle prime 3 banche in 9 dei suoi mercati chiave. Questa diversificazione ha pro e contro. La sfida più grande è legata ad alcuni dei suoi mercati chiave come l’Argentina, che sta attraversando un grave tracollo economico.

Come altre banche, Santander sta beneficiando di tassi di interesse elevati nei suoi mercati chiave. In Europa, la Banca Centrale Europea (BCE) ha alzato i tassi al livello record di oltre il 4%. L’implicazione è che la società sta realizzando più margine di interesse netto.

I risultati più recenti hanno mostrato che il margine di interesse netto della società è salito a 20,9 miliardi di euro nella prima metà dell’anno. L’utile lordo è salito a 28,2 miliardi di euro, mentre il risultato operativo netto è stato di 15,755 miliardi di euro. L’utile prima delle imposte è sceso a 5,1 miliardi di euro. I profitti di Santander sono balzati a 2,7 miliardi di euro nell’ultimo trimestre.

La sfida per Santander è che l’economia europea si sta riprendendo a un ritmo più lento. Questo è importante poiché l’azienda guadagna la maggior parte dei suoi soldi in Europa. Anche il Sud America, l’altra parte importante del suo business, non si sta riprendendo a un ritmo rapido.

Previsioni sulla quotazione delle azioni Banco Santander

Grafico SAN di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Santander ha formato un modello triplo massimo. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo modello è uno dei modelli più ribassisti. Lo scollo di questo modello è a € 3,3325.

Anche le azioni di Santander sono crollate al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni. Il Relative Strength Index (RSI) si è spostato al di sotto del punto neutrale a 50. Pertanto, le prospettive per il titolo sono ribassiste in vista degli utili.

Se ciò accade, il prossimo livello chiave da tenere d’occhio sarà a € 3,00, il livello più basso del 26 giugno. Se ciò accadesse, significa che il titolo potrebbe scendere di oltre l’11,71%. Questa visione sarà confermata se si muoverà sotto la scollatura a €3,3325.

