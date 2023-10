The Memeinator, le migliori altcoin aumentano mentre Bitcoin punta a 31.000$

Lunedì il prezzo di Bitcoin (BTC) ha raggiunto il massimo di 30.988 dollari sull’exchange di criptovalute Bitstamp, poiché la principale criptovaluta è riuscita a chiudere settimanalmente al di sopra del livello di 30.000 dollari per la prima volta da metà luglio. Altrove, Ethereum, Chainlink e Solana sono aumentati vertiginosamente mentre le principali altcoin hanno beneficiato di una dose di sentiment rialzista nel mercato delle criptovalute.

Nel mezzo dell’esuberanza del mercato della scorsa settimana, Memeinator (MMTR) ha fatto scalpore nel mondo delle meme coin. Lanciato solo poche settimane fa, il progetto che interseca criptovalute e intelligenza artificiale ha attraversato tre fasi della vendita dei token

Le altcoin volano mentre i rialzisti di BTC puntano al massimo da inizio anno

Bitcoin sopra i 30.000 dollari vede i rialzisti affrontare un livello di resistenza a lungo termine segnato dal massimo da inizio anno di 31.862 dollari registrato il 10 luglio. BTC si è ritirato dal muro dell’offerta in due precedenti tentativi in aprile e luglio, e le ultime prospettive suggeriscono rialzisti potrebbe faticare a superarlo.

Tuttavia, gli analisti di mercato affermano che la criptovaluta di punta sta costruendo uno slancio che potrebbe vederla esplodere oltre il livello in un mercato rialzista probabilmente catalizzato dall’approvazione spot dell’ETF Bitcoin e dal dimezzamento di BTC nel 2024.

Mentre Bitcoin si prepara all’assalto dell’ostacolo dei 31.000 dollari, gli analisti puntano a notevoli guadagni per diverse importanti altcoin. A differenza delle precedenti fasi di breakout per BTC, in cui le altcoin sono rimaste indietro, questa volta molte di esse hanno sovraperformato. Oltre a Ethereum, che ha superato i 1.700 dollari, Chainlink, Solana, Polygon, Aptos e Aave hanno registrato movimenti significativi.

📈 Unlike #Bitcoin's previous two brief visits to $30K, this latest resistance level break to end the weekend has occurred as #altcoins surge, rather than falling behind $BTC's price. $LINK, $MATIC, $UIP, $APT, and $AAVE are all seeing their best performing decouplings of 2023. pic.twitter.com/ci7MPh25yf — Santiment (@santimentfeed) October 23, 2023

Anche se è probabile che le operazioni di chiusura per ottenere profitti esercitino pressione sugli acquirenti, la probabilità di una continuazione al rialzo per Bitcoin nei prossimi mesi rende il mercato entusiasta di ciò che è possibile fare nel prossimo mercato rialzista. E questo spinge gli investitori a cercare di posizionarsi in modo appropriato, anche partecipando a progetti potenzialmente eccezionali che attualmente conducono le loro vendite di token.

Memeinator è al centro della prevendita di criptovalute

Le meme coin hanno visto non sono state molto fortunate questa estate, dopo che artisti del calibro di Pepe hanno registrato rally parabolici per innescare un’ondata di nuovi progetti meme. Molti hanno semplicemente copiato Dogecoin, Shiba Inu e Pepe, che rimangono le migliori monete meme ispirate ai cani e alle rane sul mercato. Ma la memesfera è piena di numerosi token meme al di sotto della media, e il white paper di Memeinator prevede un progetto guidato dalla community: “una meme coin per dominarle tutte”.

Per fare ciò, il meme basato sull’intelligenza artificiale cercherà e distruggerà tutti i cani e le rane che ritiene deboli e che hanno “fatto il loro tempo”.

Se Memeinator rispetta la roadmap del suo progetto mentre arriva il giudizio sul mondo delle meme coin, i primi sostenitori potrebbero aver ottenuto una grande gemma a lungo termine. Questo perché Memeinator sfrutterà la sua suite di strumenti di intelligenza artificiale per apportare ulteriore utilità al token MMTR. Mentre molti degli aspiranti rivali dei meme falliscono, i possessori di MMTR potranno sfruttare alfa extra tramite funzionalità come premi di staking e utilità di gioco.

La prospettiva positiva per il progetto potrebbe dipendere da una ripresa del gioco per guadagnare (P2E) e da previsioni rialziste per le criptovalute in generale. Oltre alla quotazione del token sulle principali borse, la domanda e l’aumento al rialzo potrebbero arrivare con il rilascio del gioco Memescanner e Meme Warfare

Attualmente, la fase 4 ha un prezzo MMTR di 0,0118$, con oltre 817.000$ raccolti. Il massiccio interesse osservato nella fase quasi esaurita suggerisce che non passerà molto tempo prima che Memeinator superi il traguardo di prevendita di 1 milione di dollari. Gli appassionati di criptovalute che cercano di identificare la prossima meme coin di successo potrebbero voler considerare Memeinator, la cui prevendita mette a disposizione il 62,5% dell’offerta totale.

Scopri di più sul Memeinator qui.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.