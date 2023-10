I prezzi delle azioni Kering, LVMH e Hermes sono crollati: comprare il calo?

I titoli dei beni di lusso sono crollati a causa del rallentamento della crescita in mercati chiave come Cina, Unione Europea e Stati Uniti. Questa settimana il prezzo delle azioni LVMH è crollato al minimo di 659,6 euro, in calo di oltre il 24% rispetto al livello più alto di quest’anno. Di conseguenza, il patrimonio netto di Bernard Arnaut è sceso di oltre 4,6 miliardi di dollari, arrivando a 157 miliardi di dollari.

Kering, la società madre di Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta e Yves Saint Laurent, è crollata a 391 euro, il livello più basso da marzo 2020. È crollato di oltre il 47% rispetto al punto più alto di quest’anno.

Allo stesso modo, anche le azioni di Hermes sono crollate. Il titolo è crollato a 1.761 euro, il punto più basso da marzo 2023. È sceso di oltre il 12% rispetto al massimo da inizio anno. In Svizzera, le azioni di Swatch Group sono crollate a 230,6 franchi, il 30% al di sotto dei massimi del 2023.

Le aziende di beni di lusso stanno attraversando un periodo di profonda crisi a causa del rallentamento dell’economia globale. Queste aziende hanno registrato una crescita robusta durante la pandemia poiché i tassi di interesse rimangono ai minimi storici e i prezzi delle azioni e delle criptovalute sono aumentati vertiginosamente.

Martedì Kering ha dichiarato che le sue vendite complessive sono diminuite del 9% nel terzo trimestre a oltre 4,4 miliardi di euro. Tutti i marchi tranne Kering Eyewear e Corporate erano in rosso. LVMH, d’altro canto, ha visto i suoi ricavi nei nove mesi salire a oltre 62,2 miliardi di euro a causa del rallentamento della Cina e degli Stati Uniti.

Hermes, d’altro canto, ha pubblicato risultati finanziari relativamente solidi. Le sue vendite sono aumentate a 3,4 miliardi di euro nel terzo trimestre e del 22% nei primi nove mesi dell’anno.

È sicuro acquistare la salsa?

Titoli LVMH, Kering, Hermes, Swatch

Ha quindi senso acquistare il calo di aziende come LVMH, Hermes e Kering? In generale, sospetto che il settore dei beni di lusso continuerà a rallentare nei prossimi mesi poiché i tassi di interesse rimarranno a livelli elevati.

Il rischio maggiore per queste aziende è la Cina, un mercato chiave. Dati recenti mostrano che l’economia del paese non sta andando bene, il che ha spinto il governo a lanciare un pacchetto di stimoli.

Nel lungo termine, tuttavia, credo che abbia senso acquistare il calo di questi titoli di beni di lusso. Storicamente, queste società tendono ad essere più stabili dei beni di consumo di base perché si rivolgono alla classe superiore, che ha una spesa più discrezionale.

Ancora più importante, queste azioni si riprenderanno se le banche centrali inizieranno a tagliare i tassi di interesse. Gli analisti si aspettano che la Federal Reserve inizi a tagliare i tassi nel 2024.

https://www.youtube.com/watch?v=jMDeS3PD7iM

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.