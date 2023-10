Fantom (FTM) rafforza le prospettive rialziste con l’aggiornamento di Sonic

Il prezzo di Fantom (FTM) sta cercando di mantenere i recenti guadagni dopo che i rialzisti hanno cavalcato il sentiment più ampio del mercato delle criptovalute per raggiungere il massimo di 3 mesi. Il prezzo Fantom ha beneficiato maggiormente del massiccio rialzo del 35% osservato nell’ultima settimana. Può un aggiornamento, il cui testnet è stato appena annunciato dalla Fantom Foundation, catalizzare un ulteriore slancio al rialzo per FTM?

Ecco cosa sapere sull’aggiornamento Fantom Sonic e cosa potrebbe significare per la rete.

Fantom annuncia i testnet di Sonic

Il 24 ottobre, il professor Bernhard Scholz, responsabile della ricerca di Fantom, ha fatto un importante annuncio riguardante un aggiornamento che potrebbe vedere la rete blockchain trarre vantaggio da un aumento del throughput e della definitività delle transazioni.

L’ambiente testnet sarà composto da due testnet: pubblico e chiuso. Come sottolinea Scholz in un post sul blog, l’aggiornamento vedrà Fantom migliorare significativamente la funzionalità della sua piattaforma senza dover ricorrere a funzionalità come sharding o livelli aggiuntivi.

In particolare, l’aggiornamento Fantom Sonic è destinato a sostituire l’aggiornamento Opera, portando una nuova macchina virtuale, una migliore archiviazione del database e un consenso ottimizzato sulla rete.

Secondo Scholz, Sonic potrebbe vedere la rete raggiungere oltre 2.000 transazioni al secondo e una finalità media di 1 secondo. In confronto, la rete principale Fantom supporta un throughput di 30 TPS. La Fondazione Fantom ha osservato:

“Sonic è la prossima iterazione della rete Fantom, senza hard fork richiesto per l’aggiornamento. I contratti intelligenti, i servizi e gli strumenti esistenti su Fantom Opera dovrebbero essere pienamente compatibili con la rete principale Fantom Sonic.”

Oltre alla Fantom Virtual Machine (FVM), si prevede che Sonic attiverà anche requisiti di storage ridotti – da un incredibile 11 TB a meno di 1 TB – per i nodi di archivio. Ciò significa che la partecipazione alla rete diventa più conveniente e accessibile per i validatori.

Prospettive dei prezzi FTM

Le notizie sull’aggiornamento di Sonic di Fantom arrivano sul mercato nel mezzo di un trend rialzista che sta appena iniziando a guadagnare slancio dopo la crisi delle criptovalute. FTM è stato uno degli artisti di spicco tra gli altcoin.

Tuttavia, con il prezzo FTM in calo del 93% rispetto al suo massimo storico di $ 3,46 raggiunto nell’ottobre 2021, non può che essere migliore per i rialzisti se un mercato rialzista coincide con un aggiornamento così enorme come quello di Sonic. Questo aggiornamento, previsto per il secondo trimestre del 2024, non sarà positivo solo per l’ecosistema DeFi, ma anche per i giochi blockchain e altre dApp.

Un aumento dell’adozione dei protocolli DeFi su Fantom potrebbe aiutare i prezzi a lungo termine.

Fantom price chart on TradingView

Nel breve termine, anche se il cambio FTM/USD ha registrato un’impennata nelle ultime settimane, l’ostacolo più grande è superare una linea di tendenza al ribasso che ha bloccato i rialzisti dopo il salto dai massimi da inizio anno a febbraio.

La zona di resistenza immediata potrebbe essere intorno a $ 0,31, al di sopra della quale si troverebbero $ 0,54 e $ 0,63 prima che gli acquirenti possano prendere di mira il livello psicologico di $ 1,00. Sul lato negativo, un supporto robusto potrebbe trovarsi a 0,17$.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.