Le previsioni sui prezzi di Cosmos mentre ATOM supera il range in mezzo a solidi trend rialzisti

Gli ultimi trend rialzisti nel mercato delle criptovalute hanno visto Cosmos rompere l’intervallo $ 6,30 – $ 7,58, ponendo fine alla sua modalità di consolidamento. Il movimento al rialzo indica uno slancio rialzista amplificato all’interno dell’ecosistema ATOM, segnalando un possibile inizio di una solida impennata. Al momento della stesura di questo articolo, il token veniva scambiato a 7,49$, guadagnando l’1,93% nelle ultime 24 ore.

ATOM 24-Hr chart on Coinmarketcap

Cosmos mira a un maggiore rialzo

Copy link to section

ATOM ha registrato un range compreso tra 6,30 e 7,58 dollari durante la prima metà di settembre. L’altcoin ha sfondato questo territorio dopo un rialzo del 10% il 30 ottobre. Il solido breakout indica uno slancio d’acquisto amplificato.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Nel frattempo, un nuovo test di 0,748 dollari come punto d’appoggio può rappresentare un’opportunità per acquistare ATOM. Inoltre, un tale ritiro vedrà l’indicatore RSI ripetere il test per accogliere più acquirenti. Un deciso rimbalzo da 7,58$ potrebbe catalizzare i rialzi per portare 8,42$ in supporto prima di aprire la strada verso l’ostacolo a 10,81$.

Ciò si tradurrebbe in un aumento del 42% da 7,58 dollari e un rialzo di quasi il 30% da 8,42 dollari. Gli sviluppi positivi all’interno della rete Cosmos e l’ottimismo nel mercato complessivo sosterranno la traiettoria ascendente di ATOM.

This #Bitcoin Weekly candle close is SUPER BULLISH! 🚀 pic.twitter.com/LrKZ2EvbYs — Crypto Rover (@rovercrc) October 30, 2023

Bitcoin rimane pronto per rialzi prolungati in mezzo all’ottimismo sugli ETF BTC spot. La sua chiusura settimanale rialzista a candela suggerisce ulteriori trend rialzisti per BTC e il mercato delle criptovalute.

Tuttavia, un improvviso slancio di vendita rovinerà la posizione rialzista. Ciò vedrà un calo del prezzo di Cosmos e una candela di 24 ore che si chiude sotto i 6,93 dollari annullerà il viaggio al rialzo, facendo precipitare ATOM a 6,28 dollari – un calo del 9,45%.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.