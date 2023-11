FCA concede a PayPal una licenza crittografica per operare nel Regno Unito

PayPal UK Limited, la filiale britannica del colosso dei pagamenti online, ha ricevuto l’approvazione normativa dalla Financial Conduct Authority (FCA) il 31 ottobre. La licenza ora consente a PayPal di iniziare a offrire servizi ai cittadini del Regno Unito.

PayPal diventa la quarta società a ricevere l’approvazione della FCA nel 2023

L’approvazione è stata notata dopo il recente aggiornamento del registro crittografico della FCA, che ha visto solo quattro nuove aggiunte nel 2023. Oltre a PayPal, le uniche altre società a ricevere un’approvazione simile quest’anno sono state Bitstamp, Komainu e Interactive Brokers.

Il portavoce della società ha commentato il nuovo sviluppo, affermando che PayPal UK Limited è ora un istituto di moneta elettronica autorizzato e una società di credito al consumo.

Inoltre, la società è stata in grado di registrarsi come attività di criptovaluta, consentendo il trasferimento dei conti dei clienti PayPal nel Regno Unito a questa nuova entità britannica da PayPal Europe il 1° novembre 2023.

Il portavoce ha aggiunto:

Il cambiamento segue l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Fino ad ora, PayPal Europe ha fornito servizi ai clienti del Regno Unito. PayPal continua a offrire ai nostri clienti gli stessi prodotti e servizi nel Regno Unito.

PayPal manterrà la pausa sugli acquisti di criptovalute fino al 2024

Negli ultimi anni, tra gennaio 2020 e ottobre 2023, la FCA ha ricevuto 326 richieste di registrazione crittografica. Tuttavia, l’autorità di regolamentazione ne ha approvati solo 43, fissando il tasso di approvazione a circa il 14%.

PayPal era più che disposta a conformarsi alle normative più severe, annunciando nell’agosto di quest’anno che avrebbe sospeso gli acquisti di criptovalute nel Regno Unito fino al 2024.

Il portavoce della società ha confermato che questa decisione è ancora in vigore e che la registrazione non cambierà. Per quanto riguarda la data esatta in cui la società revocherà la pausa, deve ancora essere confermata.

Ma, con l’approvazione normativa, PayPal può iniziare ad espandere il suo team nel Regno Unito. Pertanto, cerca candidati per dieci nuovi ruoli, tra cui il capo della criminalità finanziaria e un responsabile della segnalazione del riciclaggio di denaro crittografico.

FCA sta lavorando per applicare normative più severe

Il permesso di PayPal di offrire servizi crittografici ai cittadini del Regno Unito rientra negli sforzi del governo volti a introdurre normative più severe nel settore.

L’obiettivo è regolamentare il settore nell’ambito dell’attuale quadro del Financial Services and Markets Act, che obbliga gli scambi di criptovalute a soddisfare i nuovi requisiti di ammissione e divulgazione quando decidono di quotare le risorse digitali.

Inizialmente, la FCA ha incontrato difficoltà nel convincere le società straniere che operano nel Regno Unito a conformarsi alle modifiche alle regole, il che l’ha portata a ricorrere a minacce di pesanti multe e sanzioni per coloro che non si fossero conformate.

