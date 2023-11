Forex GBP/USD: segnale dopo le decisioni di BoE e Fed

Il tasso di cambio GBP/USD si è mosso lateralmente questa settimana mentre i trader riflettevano sulle ultime azioni della Federal Reserve e della Bank of England (BoE). La coppia è rimasta bloccata a 1.2212, dove si trovava nei giorni scorsi. Questo prezzo è inferiore di circa il 7% al punto più alto di quest’anno.

Decisioni della BoE e della Fed

Le due maggiori notizie forex della settimana sono state le decisioni sui tassi del FOMC e della BoE. Come ampiamente previsto, le due banche centrali hanno deciso di lasciare i tassi invariati. La Fed ha lasciato intatti i tassi americani tra il 5,25% e il 5,50%.

Nel suo discorso, Jerome Powell ha cercato di bilanciare la sua affermazione sui futuri aumenti. Ritiene che i dati in arrivo, come l’occupazione e l’inflazione, saranno importanti per determinare se aumentare o mettere in pausa.

La reazione del mercato implicava che gli investitori credessero che la banca avesse finito con gli aumenti. Ad esempio, l’indice del dollaro statunitense (DXY) si è ritirato mentre le azioni e le obbligazioni americane sono aumentate vertiginosamente. Giovedì l’indice Dow Jones è balzato di oltre 500 punti, mentre i rendimenti obbligazionari sono scesi al punto più basso da metà ottobre.

La Banca d’Inghilterra è stata più vaga, il che spiega perché gli operatori di mercato hanno opinioni contrastanti su cosa aspettarsi. Gli analisti di Deutsche Bank ritengono che gli aumenti dei tassi della BoE abbiano raggiunto il picco. D’altro canto quelli della Goldman Sachs hanno detto:

“Un picco più piatto nel percorso dei tassi comporta il rischio che potrebbe essere necessario un ulteriore inasprimento qualora il processo di disinflazione si fermasse, soprattutto considerando che il mercato del lavoro rimane teso. Allo stesso tempo, ci sono rischi di tagli anticipati”.

Guardando al futuro, il prossimo importante catalizzatore per la coppia GBP/USD saranno i prossimi dati sui salari non agricoli (NFP) statunitensi. Gli economisti intervistati da Reuters ritengono che l’economia abbia aggiunto 150.000 posti di lavoro mentre il tasso di disoccupazione è rimasto al 3,8%.

Analisi tecnica GBP/USD

Grafico GBP/USD di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il tasso di cambio GBP/USD si è mosso lateralmente nelle ultime settimane. Più recentemente, ha formato un piccolo disegno a triangolo. Rimane inoltre al di sotto delle medie mobili ponderate a 50 e 100 giorni (WMA).

Allo stesso tempo, il Relative Strength Index (RSI) e l’oscillatore stocastico hanno puntato verso l’alto. Pertanto, le prospettive per la coppia sono ancora ribassiste, con l’obiettivo iniziale a 1,2030, il punto più basso del 4 ottobre.

Lo scenario alternativo è quello in cui la coppia rimbalza e testa nuovamente il livello psicologico a 1.2500.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.