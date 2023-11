Sam Bankman-Fried (SBF) è colpevole: quale sarà il futuro di Do Kwon e John Karony?

La più grande storia crittografica dell’anno è appena accaduta, provocando onde d’urto in tutto il settore. Dopo alcune ore di deliberazione, una giuria di New York ha dichiarato Sam Bankman-Fried (SBF) colpevole di tutte e sette le accuse contro di lui.

Non aveva alcuna possibilità poiché il governo ha presentato una solida causa contro di lui. E, cosa più importante, i suoi ex dirigenti, inclusa Caroline Elison, si erano tutti dichiarati colpevoli e avevano testimoniato contro di lui.

Nel complesso, Sam Bankman-Fried rischia più di un decennio di prigione, e la maggior parte degli analisti si aspetta che debba scontare almeno 15 anni. Dovrà affrontare ulteriori accuse anche a New York. Ad esempio, è stato accusato di aver contribuito illegalmente alla campagna elettorale, il che potrebbe fargli ottenere anni aggiuntivi.

Do Kwon potrebbe essere nei guai

Il verdetto di SBF ha fatto venire i brividi ad altri due dirigenti crittografici di alto profilo: Do Kwon di Terra e John Karony di Safemoon. Do Kwon, un sudcoreano, rischia decenni di prigione sia nel suo paese natale che negli Stati Uniti.

Ora si trova in una prigione in Montenegro, dove è stato catturato mentre fuggiva a Dubai. I pubblici ministeri dei due paesi lo accusano di aver guidato una gigantesca truffa crittografica che ha portato a perdite per oltre 40 miliardi di dollari.

Il nocciolo del caso è che Do Kwon ha rilasciato dichiarazioni errate sulla sicurezza di TerraUSD, una stablecoin algoritmica. A differenza di Tether e USD Coin, la moneta non era supportata da alcuna valuta fiat. Invece, ha mantenuto il suo ancoraggio attraverso una complessa ingegneria informatica.

Una delle false affermazioni riguarda Chai, un prodotto fintech popolare in Corea del Sud. Do Kwon ha affermato che la società operava utilizzando la tecnologia di Terra. Questa è stata una mossa importante poiché molti investitori l’hanno vista come un buon caso d’uso per la piattaforma Terra. Sebbene Chai abbia utilizzato Terra inizialmente, ha smesso nel 2020.

Do Kwon è ora detenuto in prigione per aver utilizzato documenti contraffatti. Rimarrà in custodia anche durante il processo di estradizione. Gli analisti ritengono che anche Dow Kwon rischia decenni di prigione.

E che dire di John Karony?

John Karony è un altro dirigente del settore cripto che ha seri problemi con la legge. È stato arrestato questa settimana e deve affrontare diverse accuse di appropriazione indebita e frode sui titoli a New York.

A differenza di Do Kwon e SBF, Karony non è una figura mainstream nel settore delle criptovalute. Ha fondato Safemoon, una moneta meme diventata popolare nel 2021 durante la frenesia delle monete meme.

Safemoon ha promesso ai titolari rendimenti notevoli semplicemente acquistandolo e trattenendolo. Ora, i pubblici ministeri sostengono che Karony e il suo coimputato abbiano speso i soldi per acquistare oggetti di lusso come veicoli e case. In totale, hanno speso oltre 200 milioni di dollari dai fondi dei clienti. In un comunicato il pubblico ministero ha affermato:

“Come affermato, gli imputati hanno deliberatamente ingannato gli investitori e dirottato milioni di dollari per alimentare il loro avido piano e arricchirsi acquistando un’auto sportiva Porsche personalizzata, un altro veicolo di lusso e beni immobili.”

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.