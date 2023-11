La scorsa settimana, con il miglioramento delle condizioni economiche, i prezzi di Bitcoin e di altre criptovalute si sono uniti al mercato azionario in un forte rally. BTC è balzato al massimo di 35.200 dollari, mentre la capitalizzazione di mercato combinata di tutte le monete è salita a oltre 1,32 trilioni di dollari.

L’impennata di Bitcoin ha coinciso con il grande ritorno del mercato azionario poiché gli indici Dow Jones, Nasdaq 100 e S&P 500 hanno vissuto la loro settimana migliore degli ultimi mesi. Rendimenti obbligazionari, indice del dollaro USA (DXY) e il prezzo del petrolio greggio sono crollati.

Il principale catalizzatore di questa tendenza è la decisione della Federal Reserve e i dati relativamente deboli sui salari non agricoli statunitensi (NFP). Questi numeri implicano che la Fed probabilmente manterrà intatto il suo tasso di interesse nei prossimi mesi e lo taglierà nel 2024.

I token delle meme coin sono andati bene

Uno sguardo più attento al mercato delle criptovalute mostra che le meme coin hanno avuto buoni risultati negli ultimi mesi. Venerdì abbiamo scritto che Memecoin (MEME) era diventata una delle principali criptovalute quando il suo prezzo era aumentato. La sua capitalizzazione di mercato è salita a oltre 200 milioni di dollari, anche se il suo sito web chiarisce che non ha alcuna utilità o utilizzo.

Altre meme coin sono aumentate di recente. Il prezzo di Pepe è salito bruscamente, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 400 milioni di dollari. Anche Taboo Token, una criptovaluta nel settore per adulti, è aumentato vertiginosamente, dandole una capitalizzazione di mercato di oltre 30 milioni di dollari.

Questa ondata di meme coin coincide con l’aumento dell’indice di paura e avidità. I dati di CoinMarketCap mostrano che l’indice è balzato alla zona di avidità di 72. Nella maggior parte dei casi, Bitcoin e altre criptovalute salgono quando gli investitori sono generalmente avidi nel mercato.

Il nucleo di questa avidità è la sensazione che la Federal Reserve si imbarcherà in una fase di allentamento. Inoltre, ci sono segnali che l’economia americana sta rallentando a causa delle rigide condizioni monetarie.

La prevendita di Shiba Memu prosegue

L’impennata delle meme coin ha spinto molti investitori a cercare la prossima grande innovazione del settore. Ciò spiega perché molti investitori hanno spostato le proprie risorse sulle prossime meme coin, alcune delle quali sono in prevendita.

Shiba Memu, una delle meme coin emergenti più popolari, ha raccolto oltre 4,36 milioni di dollari dagli investitori negli ultimi mesi. Gli sviluppatori sperano di poter raccogliere molti più soldi grazie alla domanda in continua crescita. Di conseguenza, hanno prolungato il periodo di prevendita fino alla fine di dicembre.

Ci sono tre ragioni principali per cui il token Shiba Memu probabilmente andrà bene a lungo termine. Innanzitutto, come abbiamo visto durante la pandemia, le criptovalute tendono ad andare bene quando la Fed è un po’ accomodante. Questo sarà probabilmente il caso quando la banca inizierà a tagliare i tassi di interesse nel 2024. In secondo luogo, le criptovalute tendono ad andare bene prima del periodo di dimezzamento del Bitcoin. Questo dimezzamento avverrà nell’aprile del 2024. Puoi comprare il token Shiba Memu qui.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.