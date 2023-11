L’indice del dollaro USA (DXY) forma una divergenza ribassista mentre i rendimenti obbligazionari scendono

L’indice del dollaro statunitense (DXY) è stato sottoposto a forti pressioni questa settimana a causa del calo dei rendimenti obbligazionari americani. Le vendite sono continuate venerdì, dopo che gli ultimi dati relativi ai libri paga non agricoli (NFP) statunitensi hanno spinto un numero maggiore di investitori ad abbracciare un sentimento di propensione al rischio. È scivolato a un minimo di 105,27 dollari, inferiore al massimo da inizio anno di 107 dollari.

Dati NFP USA e Fed

L’indice DXY si è ritirato dopo l’ultima decisione della Federal Reserve. In esso la banca ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse tra il 5,25% e il 5,50%. Il comitato del FOMC ha poi lasciato la porta aperta per un rialzo dei tassi nella riunione di dicembre.

Tuttavia, una lunga conferenza stampa di Jerome Powell ha portato molti investitori a prevedere che la Fed avesse terminato gli aumenti dei tassi. Di conseguenza, i rendimenti obbligazionari sono diminuiti, con il titolo a 10 anni sceso al 4,52% e quello a 30 anni al 4,7%.

In rialzo anche le azioni americane. Il Dow Jones è salito di oltre 500 punti giovedì e del 165% venerdì. Queste azioni sono sulla buona strada per registrare i migliori guadagni mensili da giugno di quest’anno.

La svendita dell’indice del dollaro USA è continuata dopo che il Bureau of Labor Statistics (BLS) ha pubblicato dati deboli sull’occupazione. L’economia ha creato 150.000 posti di lavoro in ottobre dopo averne aggiunti 297.000 nel mese precedente. Questa aggiunta è stata inferiore alla stima media di 180.000.

Il tasso di disoccupazione è salito al 3,9%, mentre il tasso di partecipazione al lavoro, attentamente monitorato, è sceso al 62,7%. La retribuzione oraria media è aumentata rispettivamente dello 0,2% e del 4,% su base mensile e su base annua.

Questi numeri, insieme ai dati PMI dei servizi relativamente deboli, significano che la Federal Reserve probabilmente manterrà i tassi di interesse al livello attuale per un po’. Lo stesso vale per altre banche centrali come la Federal Reserve, la BCE e la Banca d’Inghilterra .

Il prossimo dato importante da tenere d’occhio sarà l’imminente rapporto sull’inflazione al consumo negli Stati Uniti. Questo rapporto confermerà se l’inflazione si sta effettivamente raffreddando, il che sarà positivo.

Previsioni sull’indice del dollaro USA

Grafico DXY di TradingView

L’indice DXY ha formato un pattern double-top a 107,20 dollari, il che è un segnale ribassista. Si è spostato sotto la scollatura di questo modello a $ 10536. Sul grafico giornaliero, si è spostato al di sotto dell’importante supporto a 105,88 dollari, lo swing più alto dell’8 marzo.

L’indice si è inoltre spostato al di sotto delle medie mobili a 50 e 25 giorni. Ancora più importante, il MACD ha formato un modello di divergenza ribassista. Pertanto, le prospettive per l’indice del dollaro USA sono ribassiste, con il prossimo punto da tenere d’occhio a 104 dollari. Lo farà mentre completa il modello di testa e spalle invertite.

