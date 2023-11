Qual è il potenziale di Shiba Memu ora che Memecoin ($MEME) entra in fase di correzione

Memecoin ($MEME) ha iniziato il mese con un atteggiamento rialzista, guadagnando un massiccio 2.500% il 3 novembre quando diversi exchange di criptovaluta, incluso Binance, hanno lanciato l’altcoin. L’impressionante rally ha visto raggiungere il picco di 0,0245$.

Tuttavia, $MEME non è riuscito a superare quota 0,029$, catalizzando movimenti selvaggi dei prezzi. Al momento della scrittura di questo articolo veniva scambiato a 0,02652$, dopo un calo del 5,16% nella giornata passata.

Grafico di MEME 24-hr su Coinmarketcap

Memecoin dovrebbe superare quota 0,029$ registrando rally stabili. Nel frattempo, la sua ultima correzione ha creato una linea di tendenza discendente che MEME non è riuscita a confermare per ben tre volte nelle ultime 48 ore. Ciò suggerisce il dominio dei venditori.

MEME potrebbe estendere le sue correzioni fino a cementare la barriera del triangolo discendente. Tuttavia, l’altcoin rimane vulnerabile alle fluttuazioni dell’intero mercato.

Mentre Memecoin fatica a riprendersi dalla sua posizione correttiva, gli operatori del mercato continuano a cercare il prossimo token 100X sul mercato, evidentemente da nuovi progetti, compresi quelli in prevendita, attirando investimenti impressionanti.

Shiba Memu è tra i token emergenti nel mercato tematico delle criptovalute. Negli ultimi mesi il progetto ha ricevuto circa 4,5 milioni di dollari da appassionati di criptovalute. Ciò conferma la fiducia degli investitori in Shiba Memu, presentando l’altcoin come un asset dal potenziale significativo.

Perché dovresti prendere in considerazione Shiba Memu (SHMU)

Shiba Memu si presenta in modo diverso dagli altri token nel mondo a tema canino. Ha sfruttato la mania delle meme coin interessando anche gli appassionati di intelligenza artificiale che sono sempre più numerosi. Shiba Memu combina varie tecnologie per garantire un’utilità di prim’ordine e maggiori rendimenti.

Inoltre, la traiettoria futura di Shiba Memu probabilmente rispecchierà l’andamento dei prezzi nel settore delle criptovalute nel suo complesso. Gli analisti rimangono ottimisti su Bitcoin e sulle altcoin.

Once the BlackRock #Bitcoin Spot ETF gets accepted, Bitcoin will likely pump for 6 months straight. — Crypto Rover (@rovercrc) November 6, 2023

Crypto rover si fida dell’exchange traded fund Bitcoin di BlackRock che è il catalizzatore di cui le monete digitali hanno bisogno per salire alle stelle. Crede che la principale criptovaluta possa aumentare per sei mesi consecutivi una volta che la SEC darà il via libera a un ETF BTC.

Un rally su vasta scala significherà un enorme afflusso di denaro nel mercato delle criptovalute. Eventi ottimistici, tra cui un governo accomodante e il dimezzamento di Bitcoin, supportano trend rialzisti a lungo termine per le monete digitali.

Le altcoin con un futuro promettente, incluso SHMU, probabilmente saliranno alle stelle in mezzo a tali sviluppi. Puoi saperne di più su Shiba Memu visitando il loro sito web.

