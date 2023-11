Memeinator ha raccolto oltre 1,1 milioni di dollari mentre gli afflussi di prodotti di asset digitali hanno raggiunto i 736 milioni di dollari

La scorsa settimana i prodotti di investimento in asset digitali hanno registrato la sesta settimana consecutiva di afflussi. Nel frattempo, Bitcoin è salito sopra i 35.000 dollari, anche se alcune altcoin hanno sovraperformato la criptovaluta di punta.

Nel mondo delle meme coin, il momentum delle migliori monete di cani e rane stava accelerando e la quotazione di Memecoin (MEME) su Binance ha contribuito alla rinascita dell’interesse degli investitori. Un analista afferma inoltre che le criptovalute e le azioni potrebbero essere pronte per un rally di Babbo Natale.

Perché questo potrebbe essere fondamentale per Memeinator (MMTR), un nuovo progetto di meme coin che probabilmente attirerà molta attenzione in vista dell’atteso rally delle criptovalute?

I prodotti di investimento in criptovaluta hanno registrato afflussi per la sesta settimana consecutiva

I prodotti di investimento in asset digitali hanno visto un afflusso di denaro istituzionale, con afflussi settimanali che ora registrano una serie positiva di sei settimane. Secondo la società di investimenti in criptovalute CoinShares, l’ultima settimana ha visto un totale di 261 milioni di dollari affluire in vari prodotti, portando il totale annuale a 767 milioni di dollari e superando i 736 milioni di dollari registrati nel 2022.

Bitcoin ed Ethereum, quest’ultimo con i maggiori afflussi la scorsa settimana con 17,5 milioni di dollari, guidano le monete alternative a grande capitalizzazione in questo senso.

Mentre il mercato continua a rafforzare le prospettive rialziste, un analista ha indicato una potenziale “Santa Claus squeeze”.

Markus Thielen, responsabile della ricerca e della strategia sulle criptovalute presso la società di investimento Matrixport, collega le prospettive di cui sopra a vari eventi macro. Un report pubblicato oggi dalla piattaforma rileva tre fattori macro: l’emissione di debito a breve scadenza da parte del Tesoro americano, il cambiamento della politica dei tassi di interesse della Fed e il raffreddamento del mercato del lavoro.

Questa considerazione, e l’incessante sentimento sull’impatto di un ETF Bitcoin di primo livello per il mercato statunitense, potrebbero essere una ricetta perfetta per un mercato rialzista in tempesta.

Memeinator: un progetto meme con una missione

Memeinator è un nuovo progetto meme legato all’intelligenza artificiale che mira a dominare il segmento di mercato attraverso un’offerta di utilità che espone l’inutilità della maggior parte delle attuali monete meme.

Il progetto suggerisce un meccanismo di token deflazionistico alimentato dal token MMTR e che sfrutterà il potere dell’intelligenza artificiale non solo per coinvolgere e mantenere la trazione, ma anche per offrire alla community più di un semplice hype momentaneo.

Sebbene Memeinator abbia una roadmap che ne evidenzia il lancio ufficiale all’inizio del 2024, il progetto sembra aver toccato le corde giuste per gli investitori. A poche settimane dal lancio della prevendita, il team ha raccolto più di 1,17 milioni. L’offerta di token è attualmente alla fase 5 e si sta rapidamente esaurendo.

L’aumento degli afflussi nei prodotti cripto suggerisce che l’appetito per le monete con un alto potenziale è elevato. Se una prevendita di successo fosse seguita da una maggiore adozione in un mercato in ripresa, le probabilità che MMTR raggiunga un token con capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari saranno alte.

Cosa potrebbe permettere a Memeinator di superare i suoi competitor?

Memeinator dovrà sfidare e superare artisti del calibro di Dogecoin e Shiba Inu per rivendicare la corona di memecoin. Come potrebbe essere una possibilità? Il whitepaper del progetto, disponibile qui, evidenzia alcune caratteristiche e offerte che potrebbero essere estranee alle meme coin legacy.

Ad esempio, l’integrazione di staking, NFT e gaming tramite un gioco meme basato sull’intelligenza artificiale sono tutte caratteristiche che si aggiungono all’attrattiva generale di MMTR.

Questi sono indicatori di valore notevoli per Memeinator e l’obiettivo di superare i token meme deboli per raggiungere la soglia di capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari potrebbe essere realizzabile. Certo, potrebbe non passare molto tempo dopo il lancio della mainnet del progetto e la quotazione dei token sugli exchange di criptovalute di alto livello.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.