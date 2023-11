Previsioni USD/JPY: segnale quando si forma un pattern double-top

Il tasso di cambio USD/JPY si trova a un importante livello di resistenza mentre gli investitori valutano le prossime azioni della Federal Reserve e della Banca del Giappone (BoJ). Martedì la coppia veniva scambiata a 150,50, pochi punti al di sotto del massimo da inizio anno di 151,96. È aumentato di oltre il 18% dal punto più basso di gennaio.

Le politiche della Fed e della BoJ

La coppia USD/JPY ha registrato un forte trend rialzista negli ultimi mesi. Questo rally è dovuto principalmente alle azioni della Banca del Giappone. Nella sua recente decisione, la banca ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse al -0,10%.

La BoJ ha inoltre deciso di modificare il controllo della curva dei rendimenti (YCC) consentendo ai titoli di Stato di salire all’1%. Martedì pomeriggio il rendimento era scambiato allo 0,877%, inferiore allo 0,95% di questo mese.

Il tasso di cambio USD/JPY ha reagito agli ultimi dati economici provenienti dal Giappone. Secondo l’agenzia di statistica, a settembre il reddito medio in contanti è aumentato dell’1,2% rispetto allo 0,9% del mese precedente.

Ulteriori dati hanno rivelato che la spesa delle famiglie giapponesi è aumentata dello 0,3%, meglio della stima mediana del -0,4%. Nel mese precedente la spesa era aumentata del 3,9%. Inoltre, la spesa delle famiglie del paese è diminuita del 2,8% rispetto allo stesso mese precedente.

L’altra importante notizia sull’USD/JPY è stata la decisione della Federal Reserve della scorsa settimana. In esso la banca ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse tra il 5,25% e il 5,50%. Ha anche lasciato la porta aperta per un altro rialzo dei tassi.

Tuttavia, la maggior parte degli analisti ritiene che la banca manterrà i tassi in questo intervallo per un po’. Inoltre, gli ultimi dati sui salari non agricoli (NFP) hanno mostrato che l’economia ha aggiunto oltre 150.000 in ottobre mentre il tasso di disoccupazione è salito al 3,9%.

Analisi tecnica USD/JPY

Grafico USD/JPY di TradingView

Il grafico settimanale mostra che la coppia USD/JPY ha avuto un forte trend rialzista negli ultimi mesi. Recentemente ha ritestato l’importante punto di resistenza a 151,96. La coppia ha formato quello che sembra un pattern double-top la cui scollatura è a 127,41.

Allo stesso tempo, il Relative Strength Index (RSI) e l’oscillatore stocastico (SO) si sono spostati al livello di ipercomprato. Pertanto, per il momento le prospettive per la coppia sono neutrali. Un movimento al di sopra del massimo da inizio anno di 151,96 invaliderà la visione rialzista, che lo spingerà molto più in alto.

L’alternativa è quella in cui viene convalidata la tesi del doppio massimo, che spingerà la coppia molto più in basso, fino al prossimo supporto a 140.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.