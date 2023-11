Circle, il creatore delle stablecoin USDC ed EURC, lancerà l’IPO nel 2024

Circle, il creatore di USD Coin (USDC), la popolare stablecoin, lancerà un’offerta pubblica iniziale (IPO) nel 2024. Secondo Bloomberg, la società sta già parlando con i consulenti mentre si prepara a questo.

Circle Internet è una delle aziende più importanti nel settore blockchain. Ha creato USD Coin, una stablecoin con oltre 24 miliardi di dollari di asset. Ha inoltre creato EURC, una stablecoin sostenuta da euro. EURC ha una capitalizzazione di mercato combinata di oltre 53 milioni di dollari.

Le stablecoin di Circle operano su numerose blockchain come Stellar, Ethereum e Avalanche. Secondo il suo sito web, nella sua storia USDC ha gestito oltre 12,6 trilioni di dollari di transazioni on-chain. Oltre 1,8 milioni di persone detengono la stablecoin.

Le società di emissione di stablecoin sono letteralmente stampanti di contanti. Le aziende guadagnano semplicemente investendo il denaro in attività sicure come i titoli di stato a breve termine. In questo caso, la società ha investito circa 24 miliardi di dollari, guadagnando circa il 5% di interesse.

Ciò significa che la società potrebbe generare fino a 1,2 miliardi di dollari di entrate quest’anno se l’importo rimanesse nella fase attuale. Ad esempio, i risultati più recenti di Tether Holdings hanno mostrato che l’utile operativo della società è balzato a oltre 1 miliardo di dollari nel secondo trimestre. Tether è molto più grande di USD Coin, grazie al suo patrimonio di oltre 86 miliardi di dollari.

Le entrate di Circle probabilmente continueranno ad andare bene poiché i tassi di interesse rimangono a un livello elevato. Nella decisione della scorsa settimana, la Federal Reserve ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse tra il 5,25% e il 5,50%. La maggior parte degli analisti ritiene che la banca lascerà i tassi a un livello elevato per un po’.

La stablecoin di Circle è ampiamente utilizzata nel mondo blockchain e off-chain. Una delle sue principali utilità è dovuta alla sua partnership con MoneyGram. Secondo l’accordo, i detentori di USDC possono ora inviare denaro a livello internazionale e le persone possono ritirare i fondi in dollari USA.

Una delle principali preoccupazioni per i detentori di stablecoin è quanto siano stabili. Nel caso dell’UDDC, la stabilità deriva dal fatto che la società è controllata da Deloitte, una delle 4 principali società di contabilità. Le sue riserve sono detenute da società come Blackrock e BNY Mellon.

Non è chiara la valutazione che Circle cercherà. Nel 2022, la società sarebbe diventata pubblica fondendosi con Concord Acquisition Corp. L’accordo ha valutato Circle oltre $ 9 miliardi. Pertanto, è probabile che attirerà una valutazione maggiore.

