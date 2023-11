Queste 5 società dell’indice DAX sono in difficoltà perché le loro azioni crollano

Le azioni tedesche non stanno andando bene poiché l’economia sta attraversando sfide sostanziali. I dati più recenti hanno mostrato che la fiducia delle imprese è crollata mentre i PMI manifatturieri e dei servizi sono rimasti al di sotto di 50.

Ulteriori dati hanno rivelato che l’economia del paese si è contratta nel terzo trimestre, portandolo in recessione. Ciò la rende una delle principali economie con le peggiori prestazioni al mondo.

Anche il cruciale settore automobilistico si trova ad affrontare numerosi ostacoli poiché le aziende cinesi continuano a prendere il sopravvento. Di conseguenza, l’indice DAX è sceso dal massimo dello scorso anno di 16.524 euro agli attuali 15.100 euro. Questi sono alcuni dei componenti dell’indice DAX più deludenti.

Bayer

Bayer (ETR: BAYN) è una delle società con le peggiori performance nell’indice DAX. Mercoledì le azioni sono crollate al minimo di 40,37 euro, il 36% sotto il punto più alto di quest’anno e il 58% dal livello più alto di giugno 2017.

Le sfide della Bayer derivano dall’acquisizione da 68 miliardi di dollari della Monsanto, che ha comportato importanti passività. Da allora, i suoi risultati finanziari sono stati piuttosto deboli. Mercoledì, la società ha dichiarato che le sue vendite sono scese a 10,8 miliardi di euro, mentre il suo EBITDA è sceso del 31% a 1,8 miliardi di euro.

Ora, l’azienda sta valutando la possibilità di abbandonare la propria attività nel settore della salute dei consumatori. Ciò è in linea con quanto hanno fatto altre aziende come Johsnon & Johnson e AstraZeneca. Gli attivisti vogliono che si allontani completamente dalla scienza delle colture. In un comunicato il CEO ha dichiarato :

“Non siamo contenti della prestazione di quest’anno. Quasi 50 miliardi di euro di entrate ma un flusso di cassa pari a zero non sono semplicemente accettabili. La nostra missione non è sempre stata al centro delle nostre operazioni. Ciò cambierà. Stiamo riprogettando Bayer per concentrarci solo su ciò che è essenziale per la nostra missione, eliminando tutto il resto”.

Siemens Energia

Siemens Energy è un altro componente dell’indice DAX in difficoltà. Come abbiamo scritto di recente , la società ha chiesto garanzie al governo per oltre 16 miliardi di euro. Recentemente aveva avvertito che avrebbe perso miliardi di dollari quest’anno.

L’attività di Siemens Energy è in difficoltà a causa del calo della domanda di progetti eolici. È stata anche costretta a effettuare riparazioni per la vendita di turbine eoliche difettose. Più recentemente, diverse aziende come Orsted sono state costrette ad abbandonare i loro progetti eolici.

Di conseguenza, quest’anno il prezzo delle azioni Siemens Energy è crollato di quasi il 50%, rendendola la società con la performance peggiore nell’indice DAX.

Sartorio

Anche la Sartorius, una delle più grandi aziende farmaceutiche tedesche, non se la passa bene. Le sue azioni hanno sottoperformato quelle delle altre società farmaceutiche globali. È diminuito del 20% questo mese e di oltre il 38% nel 2023.

L’azienda ha attribuito la sua performance alla debole domanda dei clienti in tutti i suoi segmenti. Il fatturato totale nei primi nove mesi dell’anno è sceso del 16,4% a 2,5 miliardi di euro. L’EBITDA sottostante è sceso del 30% a 733 milioni di euro, mentre il margine è sceso al 28,8%.

Sartorius ha attribuito la performance anche alla divisione Bioprocess Solution, i cui ricavi sono scesi del 17,7% a 1,99 miliardi di euro.

Daimer e Mercedes

Le altre principali società dell’indice DAX che non stanno andando bene sono nel settore automobilistico. I prezzi delle azioni Daimler e Mercedes Benz sono scesi di oltre il 10% nell’ultimo mese. Anche Volkswagen e BMW hanno sottoperformato il mercato negli ultimi mesi.

Le case automobilistiche tedesche si trovano ad affrontare gravi difficoltà poiché gli alti tassi di interesse portano a minori vendite. E, cosa più importante, queste aziende stanno affrontando sfide a causa della concorrenza di marchi cinesi come Nio, XPeng e Li Auto. Di conseguenza, la Commissione europea ha avviato un’indagine sui sussidi cinesi.

