HelloFresh, le azioni Siemens Energy affondano, trascinando l’indice DAX 40

Giovedì l’indice DAX ha continuato la sua incessante svendita mentre gli investitori hanno reagito a diversi risultati finanziari deboli. L’indice è crollato al minimo di 14.667 euro, il livello più basso da marzo 2023. È scivolato di oltre l’11% dal punto più alto di quest’anno, il che significa che è entrato in una correzione.

Guadagni di HelloFresh e Siemens Energy

Giovedì l’indice DAX è stato guidato da due società chiave. In primo luogo, Siemens Energy, il produttore di turbine eoliche in difficoltà, è stato sottoposto a forti pressioni dopo che la società ha dichiarato di essere in trattative con gli investitori e il governo per ottenere capitale aggiuntivo per aumentare il proprio bilancio.

Siemens Energy è sotto pressione poiché la domanda di energia eolica si è stabilizzata. Alcuni mesi fa l’azienda aveva avvertito che quest’anno avrebbe perso oltre 4,5 miliardi di euro. Oltre alla lenta crescita del settore eolico, l’azienda si trova ad affrontare la sfida della vendita di turbine difettose, per le quali ora sta spendendo milioni per ripararle.

Le notizie recenti non sono state positive riguardo all’energia eolica. Ad esempio, l’ultima asta dei parchi eolici del Mare del Nord nel Regno Unito non ha visto alcuna offerta. Allo stesso tempo, diversi governatori americani hanno avvertito Joe Biden che il settore eolico necessita di maggiori sussidi governativi.

Orsted, il colosso danese, ha avvertito che lascerà alcune delle sue sedi negli Stati Uniti. Il prezzo delle azioni Siemens Energy è crollato di oltre il 72% rispetto al livello più alto di quest’anno e dell’80% rispetto al suo massimo storico.

Nel frattempo, il prezzo delle azioni HelloFresh è crollato di oltre 125 dopo che la società ha pubblicato risultati deboli. Nel complesso, il titolo è sceso di oltre il 77% dal livello più alto mai registrato e si aggira vicino al punto più basso dal 2020.

L’azienda produttrice di kit per pasti ha dichiarato che il suo utile core rettificato è stato di 69,2 milioni di euro, mentre i clienti attivi sono scesi a 7,1 milioni. Il rapporto è arrivato il giorno dopo che la società ha annunciato un grosso programma di riacquisto di azioni proprie da 158 milioni di dollari.

Azioni HelloFresh vs Siemens Energy

Previsioni dell’indice DAX

Grafico DAX di TradingView

Mercoledì ho avvertito che l’indice DAX 40 correva un forte rischio di crollo ribassista nonostante gli ottimi risultati di Deutsche Bank. Sul grafico giornaliero, l’indice è sceso al di sotto del lato inferiore del modello a cuneo ascendente.

È inoltre crollato al di sotto delle medie mobili a 50 e 100 giorni, mentre il Relative Strength Index (RSI) si sta avvicinando al livello di ipervenduto. Pertanto, le prospettive per l’indice sono ancora ribassiste, con il prossimo supporto chiave da tenere d’occhio a 14.470 euro, lo swing più basso del 20 marzo.

