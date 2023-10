L’indice DAX esulta per gli utili di Deutsche Bank, ma i rischi permangono

Mercoledì le azioni tedesche hanno registrato un rialzo dopo i risultati finanziari relativamente positivi di Deutsche Bank. L’ indice DAX, che replica le più grandi società blue chip in Germania, è salito a 14.800 euro, pochi punti sopra il minimo di questa settimana di 14.642 euro.

Gli utili della Deutsche Bank

Deutsche Bank ha avuto una grande inversione di tendenza negli ultimi anni. L’azienda, che è quasi crollata qualche anno fa, è diventata una delle più redditizie del settore.

I risultati pubblicati mercoledì hanno rivelato che i suoi profitti negli ultimi nove mesi sono aumentati di 5 miliardi di euro mentre i ricavi sono aumentati del 6% a 22,2 miliardi di euro. Questa crescita è avvenuta quando i tassi di interesse in Europa sono saliti al livello più alto mai registrato.

Inoltre, gli utili al netto delle imposte di Deutsche Bank sono balzati a 3,5 miliardi di euro, mentre gli afflussi nel settore Private Bank e Asset Management sono saliti a 39 miliardi di euro. Di conseguenza, il prezzo delle azioni della Deustche Bank è salito di oltre il 6%. Le azioni sono aumentate di oltre il 32% rispetto al livello più basso di quest’anno.

Nonostante tutto ciò, le azioni tedesche stanno ancora attraversando forti difficoltà. Per prima cosa, le sue case automobilistiche come Volkswagen, BMW e Mercedes Benz stanno operando in una nuova normalità. Sebbene queste aziende abbiano dominato per anni l’industria automobilistica, stanno arrivando nuovi concorrenti.

La Volkswagen è più vulnerabile a causa della sua elevata quota di mercato in Cina. Il mercato cinese è ora dominato da marchi cinesi come Byd, Li Auto e Nio. Sebbene l’azienda abbia una partnership con Xpeng , farà fatica a dominare come faceva in passato.

Queste case automobilistiche tedesche vengono anche scontate nel loro mercato europeo da aziende cinesi a buon mercato, ma altrettanto buone. All’inizio di questo mese, le autorità europee hanno annunciato un’indagine sui veicoli elettrici cinesi. L’indagine potrebbe portare a ritorsioni da parte delle autorità cinesi.

Anche altre aziende tedesche si trovano ad affrontare gravi difficoltà poiché i costi per fare affari continuano ad aumentare. Di conseguenza, la fiducia delle imprese nella regione ha continuato a diminuire. Anche le aziende e gli individui sono in difficoltà a causa dell’aumento dei tassi di interesse. Come abbiamo scritto in precedenza, l’ offerta di moneta europea M2 è diminuita nuovamente a settembre.

Previsioni per l’indice DAX

Grafico DAX di TradingView

Nel mio recente articolo sul DAX tedesco, avevo avvertito che l’indice avrebbe avuto un breakout ribassista. Ho citato il modello a cuneo ascendente, che è uno dei segnali più ribassisti. Le azioni sono ora crollate al di sotto del lato inferiore del modello a cuneo.

Allo stesso tempo, le azioni sono scese sotto il supporto chiave a 15.503 euro, il livello più basso di luglio e agosto. Si è inoltre spostato al di sotto delle medie mobili a 50 e 100 giorni, mentre il Relative Strength Index (RSI) si è ritirato.

Pertanto, le prospettive per il titolo sono ribassiste, con il prossimo livello da tenere d’occhio a 14.476 euro, il livello più basso del 20 marzo.

