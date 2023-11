Buone notizie per il prezzo delle azioni PDD mentre gli utenti attivi di Temu aumentano vertiginosamente

Le società cinesi di e-commerce stanno rapidamente guadagnando terreno a livello globale. Shein, il concorrente di Boohoo, si sta preparando a quotarsi in borsa con un accordo da 80 miliardi di dollari. Temu, d’altro canto, è diventata una delle aziende in più rapida crescita al mondo. La popolarità di Temu potrebbe avvantaggiare PDD Holdings, la sua società madre.

Gli utenti e il traffico di Temu sono in forte aumento

Copy link to section

Temu è l’azienda di e-commerce in più rapida crescita al mondo. I dati compilati da Google mostrano che oggi l’interesse per l’azienda è salito a livelli record. Indica anche una maggiore crescita nei prossimi mesi.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Questo interesse ha portato anche a una maggiore crescita degli utenti. I dati compilati da SEMRush mostrano che il sito web è stato visitato 341 milioni di volte nel mese di settembre. Si tratta di un aumento rispetto ai 233 milioni di luglio e ai 267 milioni di agosto.

La maggior parte di questo traffico proviene da Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Messico. In particolare, la durata media della visita a Temu è pari a 13,13 minuti, che è superiore ai 12,59 di Amazon.

Questi numeri significano che l’azienda è in rapida crescita. Lo ha fatto spendendo miliardi di dollari nel marketing. Sono sicuro che la maggior parte delle persone ha visto le sue pubblicità digitali. Anche molti YouTuber famosi e utenti TikTok lo hanno promosso mostrando i loro acquisti su Temu.

Ancora più importante, Temu è nota per l’enorme disponibilità di prodotti e i prezzi bassi. Gli analisti ritengono che l’azienda sia in grado di guadagnare vendendo prodotti a basso costo lavorando direttamente con i produttori che beneficiano della sua ampia portata.

https://www.youtube.com/watch?v=quGoGgbP-aE&pp=ygUJY25iYyB0ZW11

Le azioni PDD potrebbero trarne vantaggio

Copy link to section

La principale azienda che trarrà vantaggio dalla popolarità di Temu è PDD Holdings, precedentemente nota come Pinduoduo. PDD, la società madre di Temu, è una delle principali società di e-commerce in Cina. Ha una capitalizzazione di mercato combinata di oltre 145 miliardi di dollari.

Il PDD ha avviato Temu come un modo per replicare il suo successo in Cina in uno spazio globale. Spera di avere Temu tanto successo quanto Pinduoduo nel suo mercato interno. Questo spiega perché Temu è in grado di spendere miliardi di dollari nel marketing.

I risultati più recenti hanno mostrato che i ricavi dell’azienda sono aumentati del 66% su base annua superando i 52.280 milioni di RMB (7,2 miliardi di dollari). Il suo utile operativo è balzato a oltre 12,7 miliardi di RMB (1,5 miliardi di dollari). Di conseguenza, il suo profitto totale è stato di oltre 1,8 miliardi di dollari.

Sebbene Temu stia crescendo a un ritmo sostenuto, il suo contributo a PDD Holdings è stato piuttosto minimo. In effetti, il suo enorme marketing è stato piuttosto negativo per la redditività dell’azienda. In una dichiarazione, Jun Liu, CEO dell’azienda, ha dichiarato :

“Temu è attualmente in una fase di apprendimento. Il nostro obiettivo principale in questo momento è come possiamo applicare la nostra esperienza per creare il nostro valore unico. Non ci concentriamo sulla mia posizione o su altri parametri finanziari nella fase attuale?”

Tuttavia, in futuro, Temu costituirà una parte importante di PDD Holdings. È anche una buona copertura contro l’inflazione poiché vende la maggior parte dei suoi prodotti a prezzi piuttosto economici.

Tutto ciò spiega perché le azioni PDD stanno andando bene. È aumentato di oltre il 29% quest’anno e di oltre il 468% negli ultimi cinque anni. E nonostante ciò, le azioni sono ancora piuttosto sottovalutate. Viene scambiato a un multiplo PE a termine di 22, che è inferiore rispetto ad altre società in rapida crescita.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.