Il pattern BTC è una buona notizia per OKB, Huobi Token, Cardano, Chainlink, Solana

Bitcoin è tornato. Il suo prezzo è salito al massimo da inizio anno di $ 37.000 mentre la domanda continuava a crescere. Il prezzo di BTC è aumentato di oltre il 137% dal punto più basso del 2022. Di conseguenza, la capitalizzazione di mercato totale di tutte le criptovalute si avvicina a 1,4 trilioni di dollari. Questa tendenza ha portato a un maggiore rialzo per la maggior parte delle criptovalute come OKB, Huobi Token, Chainlink, Cardano e Solana.

Perché il prezzo del Bitcoin è alle stelle

Ci sono diversi motivi per cui il prezzo del Bitcoin è in aumento. Innanzitutto, la notizia più recente è stata un rapporto di Bloomberg secondo cui si era aperta la potenziale finestra di approvazione dell’ETF Bitcoin. Giovedì si è aperta la finestra per l’approvazione di Blackrock’s, Franklin Templeton e Invesco. Gli analisti prevedono che l’approvazione avvenga entro il 10 gennaio.

In secondo luogo, il prezzo del Bitcoin sta aumentando vertiginosamente mentre l’open interest dei futures aumenta. I dati mostrano che l’open interest nel CME è salito a 100.000 BTC per la prima volta nella storia. In totale, giovedì l’open interest dei futures Bitcoin è salito al massimo di 15,9 miliardi di dollari, il punto più alto dal 7 aprile dello scorso anno. La maggior parte di questo interesse aperto è in Binance, CME, OKX e Deribit.

CME Futures Open Interest just surpassed 100,000 BTC for the first time ever pic.twitter.com/9Kq8LZC2dF — Will (@WClementeIII) November 8, 2023

In terzo luogo, il prezzo di BTC è aumentato a causa della Federal Reserve. Nella sua decisione della scorsa settimana, la banca ha lasciato invariati i tassi di interesse tra il 5,25% e il 5,50%. Ha anche lasciato la porta aperta a ulteriori rialzi dei tassi. Tuttavia, la maggior parte degli analisti ritiene che la banca non aumenterà nuovamente i tassi.

Di conseguenza, le azioni americane sono aumentate mentre i rendimenti obbligazionari sono diminuiti. I rendimenti delle obbligazioni a 10 e 30 anni sono scesi rispettivamente al 4,54% e 4,6%. Lo spread tra la scadenza a 10 e quella a 2 anni è sceso a meno 44,58. Nella maggior parte dei periodi, Bitcoin si comporta bene quando i rendimenti obbligazionari scendono.

Inoltre, il prezzo del Bitcoin è aumentato a causa delle aspettative di dimezzamento, che avverrà ad aprile. Bitcoin si comporta bene prima dell’evento di dimezzamento poiché riduce l’offerta.

Soprattutto, la moneta è balzata perché ha confermato di essere una vera risorsa. È sopravvissuto a numerosi eventi importanti negli ultimi dieci anni. Alcuni degli eventi principali sono stati il crollo di Mt. Gox, FTX, Terra, Three Arrows e Celsius. Ha fatto bene anche in questo contesto di tassi di interesse elevati.

Altcoin a trarne vantaggio

Il rally di Bitcoin potrebbe portare a un maggiore rialzo per gli altri altcoin. Il prezzo di Chainlink (LINK) è salito al massimo di $ 7,33, circa il 50% rispetto al livello più basso di giugno di quest’anno. La moneta probabilmente ne trarrà beneficio perché le altre criptovalute si riprenderanno. Inoltre, trarrà vantaggio dalla crescita della tokenizzazione e della finanza decentralizzata (DeFi).

Gli altri token che ne trarranno vantaggio sono i token di finanza centralizzata e decentralizzata (DeFi). Token come OKB, Huobi Token (HT) e Uniswap (UNI) trarranno vantaggio dall’aumento della domanda di criptovalute. La maggior parte di questi scambi ha registrato volumi più elevati nelle ultime settimane.

Altre altcoin che potrebbero trarne vantaggio sono Tron, Solana e Cardano. Questi token sono alcuni dei più grandi attori nel settore delle criptovalute. In effetti, Tron (TRX) è balzato al massimo di 0,10 dollari e si aggira vicino al punto più alto dal 2021.

Allo stesso modo, i prezzi di Solana e Cardano sono aumentati di oltre il 50% rispetto al punto più basso di quest’anno. Questa tendenza continuerà probabilmente ad aumentare nei prossimi mesi se il rally di Bitcoin prenderà slancio.

