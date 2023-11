Indice Nikkei 225: si forma un modello rialzista dopo il nuovo stimolo in Giappone

L’indice Nikkei 225 si è ripreso negli ultimi giorni mentre il tasso di cambio USD/JPY si trova al livello più alto in oltre tre decenni. L’indice è balzato al massimo di ¥ 32.700, molto più alto del minimo del mese scorso di ¥ 30.250. Si sta avvicinando al massimo da inizio anno di ¥ 34.000.

Nuovo stimolo per il Giappone

L’indice Nikkei 225 ha registrato un forte trend rialzista negli ultimi mesi poiché gli investitori sono tornati alle azioni giapponesi. Questo rimbalzo ha coinciso con l’impennata delle azioni americane.

L’indice Dow Jones è balzato al massimo di 34.113 dollari, circa il 5,50% sopra il punto più basso di ottobre. Anche altri indici come il Nasdaq 100 e l’S&P 500 hanno registrato un balzo. Nella maggior parte dei casi, questi indici globali tendono ad avere una stretta correlazione tra loro.

L’altro principale catalizzatore per le azioni giapponesi è la decisione del governo di lanciare una nuova politica di stimoli. Il governo del paese ha approvato un nuovo pacchetto di stimoli da 44 miliardi di dollari per potenziare l’economia.

Questi fondi proverranno dall’emissione di nuovi titoli di stato e da 3,9 trilioni di fondi in eccedenza dal bilancio dello scorso anno. I fondi includeranno anche aiuti aggiuntivi per le famiglie a basso reddito e sgravi fiscali.

Il nuovo pacchetto di stimoli sarà accolto favorevolmente dai dirigenti delle società giapponesi. Tuttavia, probabilmente peggiorerà le cose per il Giappone e per la sua valuta vulnerabile, che quest’anno è crollata. Lo yen giapponese è crollato di oltre il 30% negli ultimi anni.

https://www.youtube.com/watch?v=ocEGZMMrMX4&pp=ygUOamFwYW4gc3RpbXVsdXM%3D

I pacchetti di stimoli, soprattutto quelli negli Stati Uniti, hanno contribuito ad alimentare l’inflazione e le difficoltà economiche nell’economia. Nell’ambito della risposta al Covid-19, il governo americano e la Fed hanno stampato trilioni di dollari, che hanno donato a privati e aziende.

Gli stimoli del Giappone arrivano in un momento in cui l’economia non è in cattive condizioni. Sebbene l’inflazione sia aumentata, rimane al di sotto di quella di paesi comparativi come gli Stati Uniti e la Corea del Sud.

Il più grande motore dell’indice Nikkei 225 è stato Softbank. Il prezzo delle azioni di Softbank è aumentato di oltre l’1% anche dopo che WeWork della società ha presentato istanza di protezione dal fallimento. Ha perso oltre 15 miliardi di dollari in WeWork. Le vendite nette di Softbank sono state pari a 1,6 trilioni di yen, mentre la perdita netta è stata di oltre 931 miliardi di yen.

Sony, anch’essa una delle più grandi società di intrattenimento, ha affermato che i suoi ricavi sono stati pari a 2,8 trilioni di yen, mentre il suo utile operativo è stato di 263 miliardi. Il più grande punto debole era il business dei chip.

Previsioni per l’indice Nikkei 225

Grafico Nikkei di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che l’indice Nikkei 225 ha registrato un ritorno rialzista nelle ultime settimane. Ha testato nuovamente l’importante resistenza a ¥ 32.500, il lato superiore del canale discendente. È rimasto al di sopra della media mobile a 50 e 25 giorni, mentre il Relative Strength Index (rsi) si è spostato al di sopra del punto neutrale.

Pertanto, le prospettive per l’indice Nikkei sono per ora rialziste poiché ha formato un modello a cuneo allargato discendente. Se ciò dovesse accadere, il prossimo livello chiave da tenere d’occhio sarà a ¥ 33.956, il punto più alto di quest’anno.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.