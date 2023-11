Ricordi Bonk? Il prezzo delle monete meme Solana è in aumento

Bonk, la moneta meme dimenticata che ha fatto notizia a gennaio, è tornata. Giovedì il suo prezzo token è aumentato di oltre il 60% grazie al balzo delle criptovalute. È balzato al massimo di 0,0000020 dollari, il punto più alto da marzo di quest’anno, dandogli una capitalizzazione di mercato di oltre 41 milioni di dollari.

Bonk è un memecoin che ha preso vita a gennaio. Il suo obiettivo era quello di essere una valida alternativa ai gettoni meme popolari come Shiba Inu, Dogelon Mars e Floki Inu. La differenza era che era costruito nell’ecosistema Solana.

All’epoca, Solana era una criptovaluta rischiosa a causa della sua associazione con FTX, Alameda Research e Sam Bankman Fried. Oggi Solana è una delle criptovalute più performanti quest’anno. È balzato al massimo di $ 50, ovvero oltre il 325% sopra il punto più basso di quest’anno.

Secondo SolScan il numero dei titolari di Bonk è trascurabile. Ha oltre 474.000 possessori di token. Tuttavia, i detentori attivi rimangono meno di 2.300. Si tratta di una cifra così piccola perché un singolo token Bonk viene scambiato a $ 0,000000933984. In totale, secondo CoinGecko, Bonk ha una capitalizzazione di mercato di oltre 78 milioni di dollari.

Il prezzo di Bank è aumentato perché le criptovalute hanno fatto un forte ritorno. Il prezzo del Bitcoin è salito a oltre $ 37.000 mentre l’Ethereum è passato a $ 2.000. Allo stesso tempo, anche altre monete meme hanno ripreso il loro ruggito. Il prezzo del Taboo Token è aumentato del 10% nelle ultime 24 ore mentre Memecoin (MEME) è aumentato del 15%. Altri token come Milady Meme Coin (LADYS), Pepe e Floki Inu hanno ruggito.

La ragione principale di ciò è che la Federal Reserve ha indicato una pausa dei tassi nei prossimi mesi. Inoltre, l’indice della paura e dell’avidità delle criptovalute è balzato alla zona di avidità di 75. Nella maggior parte dei casi, le criptovalute aumentano quando c’è avidità nel mercato.

