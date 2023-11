Ecco perché i token di staking Rocket Pool (RPL) e Lido DAO (LDO) sono aumentati

È stata una buona settimana per le criptovalute. Il prezzo del Bitcoin è salito a oltre 37.000 dollari per la prima volta in 18 mesi. Allo stesso modo, il prezzo di Ethereum è salito a oltre 2.100 dollari dopo che Blackrock ha presentato il suo ETF ETH. Di conseguenza, la maggior parte delle altcoin, tra cui Huobi Token, Jasmy ed Ethereum Classic, sono aumentate.

Aumento dei gettoni di staking liquidi

Un gruppo cruciale di token crittografici che hanno fatto un balzo sono stati anche quelli coinvolti nello staking liquido. Lido DAO (LDO) e Rocket Pool (RPL) sono stati due dei token con le migliori prestazioni venerdì, con un balzo di oltre il 20% nelle ultime 24 ore.

Grafico LDO vs RPL

Per cominciare, Lido e Rocket Pool sono i due maggiori attori nel settore dello staking liquido. Lo staking liquido consente agli utenti di puntare i propri token in modo decentralizzato. Il vantaggio principale è che le persone con tali beni possono ritirarli facilmente anche prima della fine del mese.

Rocket Pool ha in staking 819.000 ETH, che attualmente sono valutati oltre 1,7 miliardi di dollari. Gli utenti della piattaforma possono guadagnare oltre il 7% in APR se effettuano staking e gestiscono un nodo e il 3,12% se effettuano solo staking.

Lido DAO è cresciuto fino a diventare il più grande protocollo DeFi al mondo con oltre 19 miliardi di dollari di asset totali. Gli utenti della piattaforma possono picchettare Ethereum e Polygon. Ha un valore di oltre 18 miliardi di dollari in ETH e 123 milioni di dollari in MATIC. La sua puntata ETH guadagna un APR del 3,5%.

Vale la pena notare che Ethereum ha un rendimento inferiore rispetto al dollaro USA. Con i tassi di interesse in aumento, il dollaro USA sta rendendo oltre il 5%. Tuttavia, i fondi del mercato monetario tendono ad avere una crescita debole.

Prezzo di Ethereum in aumento

Il motivo principale per cui il prezzo delle azioni LDO e RPL è aumentato è che il prezzo di Ethereum ha fatto un breakout rialzista. Il prezzo dell’ETH è salito a un massimo di oltre 2.100 dollari, il livello più alto da maggio 2022. È balzato di oltre il 141% dal punto più basso di quest’anno, conferendogli una capitalizzazione di mercato di oltre 254 miliardi di dollari.

Il prezzo di Ethereum è aumentato a causa del rally generale delle criptovalute. Il Bitcoin è balzato a oltre 37.000 dollari, mentre la capitalizzazione di mercato totale di tutte le criptovalute è salita a oltre 1,4 trilioni di dollari.

Il token ETH è aumentato dopo che Blackrock ha presentato domanda per un ETH ETF. L’argomento è che la Securities and Exchange Commission (SEC) approverà prima l’ETF Bitcoin. Ciò sarà seguito da un ETF ETH.

Non è ancora chiaro se la SEC approverà un ETF sull’Ethereum. Per prima cosa, Ethereum è abbastanza diverso da Bitcoin a causa di come funziona la tecnologia. Bitcoin utilizza la tecnologia Proof-of-Work (PoW) mentre Ethereum utilizza una tecnologia Proof-of-Stake (PoS).

Utilizzando la tecnologia PoS, Ethereum ha caratteristiche di staking, che sono piuttosto problematiche con la SEC. La SEC probabilmente vede Ethereum come una sicurezza finanziaria, il che potrebbe portare alla sua negazione.

C’è un caso rialzista per Lido DAO. Innanzitutto, LDO ha una quota di mercato in crescita nel settore DeFi. Inoltre, a differenza di altri token crittografici, Lido ha quasi finito con lo sblocco dei token. Ha una tiratura totale di 1 miliardo. L’89% di questi token è già stato sbloccato.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.