Cosa sta succedendo con il prezzo di EOS in questa miniera d’oro delle criptovalute?

Il prezzo di EOS ha lentamente continuato il suo rally rialzista mentre la miniera d’oro delle criptovalute in corso ha guadagnato terreno. La moneta è salita al massimo di $ 0,8916, il punto più alto dal 10 giugno. È cresciuto di oltre il 67% rispetto al suo punto più basso quest’anno, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 995 milioni di dollari.

La miniera d’oro delle criptovalute continua

Il prezzo di EOS ha registrato un forte trend rialzista nelle ultime settimane, aiutato dal continuo boom delle criptovalute. L’indice di paura e avidità si è spostato nella zona di avidità estrema di 75, segnalando che ci sono più acquirenti nel mercato.

EOS sta reagendo ai numerosi venti favorevoli nel settore delle criptovalute. A livello macro, ci sono crescenti possibilità che le banche centrali facciano un’inversione di rotta nei prossimi mesi poiché l’inflazione sta lentamente scendendo.

In Europa, l’inflazione è crollata al 2,4%, avvicinandosi al target della BCE del 2,0%. Allo stesso modo, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, l’inflazione complessiva è scesa al 3,4% e al 3,1%. Ci sono segnali che questa tendenza continuerà nei prossimi mesi.

Pertanto, lo scenario di base tra gli investitori è che queste banche centrali inizieranno a tagliare i tassi nel 2024. La maggior parte degli analisti prevede tagli dei tassi di oltre 75 punti base tra queste banche poiché bilanciano la bassa inflazione e la lenta crescita economica.

Fondamentalmente, EOS non sta andando bene poiché la crescita del suo ecosistema rimane sotto pressione. Secondo DeFi Llama, la rete ha un valore totale bloccato (TVL) di oltre 100 milioni di dollari, in calo rispetto al massimo da inizio anno di 106 milioni di dollari.

Uno sguardo all’ecosistema EOS mostra che questi asset sono dominati da EOS REX, un protocollo di prestito con asset da 49 milioni di dollari. PayCash, DefiBox e WhaleEx hanno TVL di oltre $ 23 milioni, $ 22,2 milioni e $ 3,1 milioni.

La sfida per EOS è che la concorrenza nel settore si è rafforzata negli ultimi mesi. Alcuni dei maggiori contendenti che lo stanno battendo sono Base, Sui e PulseChain.

Previsioni prezzo EOS

Grafico EOS di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo del token EOS ha registrato un forte ritorno negli ultimi mesi. Ora si è spostato al di sopra del livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%. È anche salito al di sopra delle medie mobili a 50 e 100 giorni, che hanno creato un pattern crossover rialzista.

Anche il prezzo di EOS sta invalidando il pattern double-top a 0,8778$. Nella maggior parte dei casi, il pattern double-top è uno dei segnali più ribassisti del mercato. Pertanto, il mio caso base è quello in cui la moneta sale e raggiunge la resistenza chiave a 1,02 dollari, che è il punto di ritracciamento del 61,8%. Questo prezzo è di circa il 17,68% superiore al livello attuale.

