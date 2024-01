Previsioni sui prezzi delle criptovalute: Cryptex Finance (CTX), DigiByte, Oasis Network

Il boom delle criptovalute è continuato questa settimana, portando molti investitori a generare forti rendimenti. La maggior parte dei vincitori erano giocatori famosi, in particolare quelli dell’ecosistema Solana. La stessa Solana è cresciuta ed è diventata la quinta più grande criptovaluta al mondo.

Sotto la superficie, molte altre criptovalute hanno fatto bene mentre il rally delle criptovalute guadagna terreno. Ecco alcune delle principali criptovalute da tenere d’occhio durante il fine settimana, tra cui Cryptex Finance (CTX), DigiByte (DGB) e Oasis Network (ROSE).

Rete Oasi | ROSA

Il prezzo di Oasis Network è stata una delle criptovalute con le migliori prestazioni quest’anno. ROSE, il token della rete è salito al massimo di $ 0,1161, il punto più alto dall’agosto dello scorso anno. Quest’anno è balzato di oltre il 208% rispetto al livello più basso.

Oasis Network è esploso a causa della miniera d’oro delle criptovalute e delle recenti notizie sull’ecosistema. La più grande novità nell’ecosistema è stata l’aggiornamento Mainnet Eden, che ha reso funzionante Oasis Core 23.0.x.

Eden ha introdotto diverse importanti funzionalità nell’ecosistema. Ad esempio, i deleganti nell’ecosistema possono votare proposte di governance on-chain, runtime paralleli, votazione dei parametri e sincronizzazione immediata.

Il token ROSE ha superato il livello di resistenza chiave a 0,086 dollari, il suo punto più alto il 15 febbraio. È anche balzato leggermente al di sopra del punto di resistenza chiave a 0,1161 dollari, la sua oscillazione più alta nell’agosto dello scorso anno.

Anche ROSE è balzato al di sopra delle medie mobili a 50 e 100 giorni, mentre il Relative Strength Index (RSI) e l’oscillatore stocastico si sono spostati al punto di ipercomprato. Pertanto, è probabile che il prezzo di Oasis Network continui a salire poiché gli acquirenti puntano al punto di resistenza chiave a 0,15 dollari.

Finanza Cryptex | CTX

Cryptex Finance (CTX) è una criptovaluta a piccola capitalizzazione molto popolare tra i trader giornalieri. Ha una capitalizzazione di mercato di oltre 11 milioni di dollari. Anche il token CTX ha preso parte alla recente corsa al rialzo delle criptovalute, passando dal minimo annuale di 0,69 dollari a un massimo di 3,15 dollari.

Al suo apice, il prezzo di Cryptex Finance è aumentato di oltre il 385% rispetto al punto più basso di quest’anno. Rimane al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 25 giorni. Gli oscillatori della moneta si sono spostati verso il basso, con il Relative Strength Index che si è spostato verso il punto neutrale di 50. Inoltre, l’oscillatore stocastico si è spostato al di sotto del punto neutrale.

Tuttavia, la moneta ha formato un modello double-top a 3,12 dollari, la cui scollatura era a 1,54 dollari. Pertanto, le prospettive per la moneta sono ribassiste, poiché i venditori mirano alla scollatura a 1,54 dollari.

Previsione dei prezzi DigiByte

Il prezzo del token DigiByte (DGB) è stata una delle criptovalute più performanti di recente. È aumentato di oltre il 56% dal suo punto più basso quest’anno e ora si trova al punto più alto dal 6 luglio. Il token ha superato l’EMA a 50 e 25 giorni, mentre il Relative Strength Index ha puntato verso l’alto.

Il prezzo di DigiByte è balzato sopra l’importante punto di resistenza a $ 0,0088, la sua oscillazione più alta il 13 novembre e il 13 luglio. Pertanto, le prospettive per il prezzo del token DGB sono rialziste, con il livello successivo da tenere d’occhio a 0,108 dollari, che è circa il 20% al di sopra del livello attuale. L’oscillazione più alta è stata il 19 aprile.

Grafico DGB di TradingView

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.