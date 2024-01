Le società crittografiche sostengono le donazioni politiche

Secondo un rapporto pubblicato sul Financial Times, l’industria delle criptovalute ha aumentato significativamente i suoi contributi politici in risposta all’intensificazione dei controlli e della pressione normativa a Washington.

Giocatori di spicco come Coinbase, Circle e a16z, insieme a personaggi di spicco tra cui Ron Conway, Fred Wilson e i gemelli Winklevoss, stanno finanziando attivamente i legislatori pro-cripto e sostenendo lo stallo delle leggi relative alle criptovalute al Congresso. Questa impennata di impegno politico precede le imminenti elezioni presidenziali.

Finanziare iniziative pro-criptovalute

Copy link to section

Questa settimana, Coinbase, Circle e a16z hanno contribuito collettivamente con 78 milioni di dollari a Fairshake, un super PAC federale progettato per promuovere la “leadership pro-cripto”. Fairshake opera accettando donazioni illimitate sia da aziende che da privati, segnando un cambiamento significativo nel coinvolgimento politico del settore.

In precedenza, il settore delle criptovalute aveva speso somme relativamente piccole in attività politiche. Ad esempio, si prevede che il budget per le attività di lobbying di Coinbase per l’anno raggiungerà solo i 4 milioni di dollari, e Circle ha speso solo 760.000 dollari dal 2021, secondo i documenti pubblici.

Di fronte alle crescenti critiche di Washington

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Gli sforzi politici intensificati dell’industria delle criptovalute sono in risposta a un tono sempre più critico a Washington, con la senatrice Elizabeth Warren tra le voci di spicco che chiedono normative più rigorose sulle criptovalute.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

A ottobre, Warren e circa 100 legislatori hanno scritto una lettera alla Casa Bianca e al Tesoro, sollecitando un’azione contro le attività crittografiche illecite e citando preoccupazioni sui rischi per la sicurezza nazionale associati alle risorse digitali.

Preoccupazioni per la sicurezza nazionale

La senatrice Warren sottolinea la sua posizione, sostenendo che “gli asset digitali stanno creando un rischio per la sicurezza nazionale”. Sostiene che la natura non regolamentata di alcuni aspetti dello spazio crittografico lo rende un’opzione attraente per i criminali.

Alcuni attori del settore delle criptovalute promuovono attivamente il loro disprezzo per le norme internazionali sul riciclaggio di denaro, alimentando ulteriormente le preoccupazioni.

Reputazione offuscata e controllo normativo

I recenti scandali, tra cui l’incarcerazione di Sam Bankman-Fried, ex CEO di FTX, e le azioni normative contro Binance per non aver combattuto il riciclaggio di denaro e l’evasione delle sanzioni, hanno rovinato la reputazione del settore delle criptovalute. Questi incidenti hanno amplificato il controllo politico e le critiche nei confronti del settore all’interno del Congresso.

Rispondere alle lacune normative

Copy link to section

Fairshake, il super PAC finanziato dalle società cripto, è emerso in parte in risposta alla percepita inerzia del Congresso riguardo a un quadro normativo completo per le criptovalute.

Le attuali sanzioni e multe imposte alle società di criptovaluta derivano principalmente da violazioni delle leggi federali esistenti sui titoli federali e sul riciclaggio di denaro, evidenziando l’assenza di normative complete specifiche per le criptovalute.

Cercare un terreno comune con gli avversari tradizionali

Copy link to section

È interessante notare che anche gli avversari di lunga data a Washington, come il senatore Warren e il settore bancario, hanno trovato un terreno comune riguardo alla necessità di imporre obblighi antiriciclaggio al settore delle criptovalute.

A dicembre, il senatore Warren ha presentato un disegno di legge volto ad allineare le normative sulle criptovalute agli standard consolidati del settore finanziario.

Dinamiche elettorali

Copy link to section

Le imminenti elezioni di novembre sono sempre più rilevanti per gli sforzi di raccolta fondi del settore delle criptovalute, poiché il risultato delle elezioni potrebbe avere un impatto sostanziale sul panorama normativo.

Orlando Cosme, fondatore e procuratore legale dello studio legale OC Advisory, sottolinea: “Se i democratici vincono le elezioni presidenziali, e soprattutto se conquistano anche il Congresso, allora sì, quasi certamente nei prossimi anni ci saranno grandi sfide dal punto di vista normativo. “

Plasmare il futuro normativo

Copy link to section

Mentre l’industria delle criptovalute si trova a dover affrontare un panorama politico in continuo cambiamento, rimane ferma nel suo impegno a influenzare il futuro normativo delle risorse digitali a Washington.

L’accresciuto impegno politico del settore dimostra la sua determinazione a proteggere e promuovere i propri interessi in un contesto normativo in evoluzione.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.