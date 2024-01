Ecco perché il prezzo di Near Protocol è alle stelle

Il prezzo di Near Protocol ($NEAR) ha continuato la sua spettacolare impennata durante il Black Friday, anche se Bitcoin e altri altcoin hanno preso una pausa. Il token è balzato al massimo di $ 4,61, il suo punto più alto da settembre 2022. È balzato di oltre il 360% dal suo punto più basso quest’anno.

Gate elenca Neat così come Binance elenca USDC su Near

Il prezzo di Near Protocol ha registrato un forte rialzo negli ultimi mesi, aiutato dal rally in corso delle altcoin. Il rally della moneta ha subito un’accelerazione alcune settimane fa dopo che la rete ha introdotto NEAT, la prima iscrizione nella rete.

NEAT è stato creato per sfruttare il crescente interesse per le iscrizioni, come evidenziato dalla forte performance di Bitcoin Ordinals e ORDI. Cerca di sfruttare l’infrastruttura scalabile di Near Protocol, le basse commissioni di transazione e le velocità più elevate.

Secondo la dichiarazione, un singolo token $NEAR può elaborare fino a 2.000 transazioni a prezzi bassi del gas. Gate.io è diventato uno dei più grandi scambi a quotare il token NEAT il giorno di Natale.

L’altro motivo per cui il prezzo NEAR è in aumento è la notizia che Binance ha completato l’integrazione di USD Coin (USDC) su Near Protocol. Ha quindi aperto depositi e prelievi, dandogli accesso a milioni di clienti.

Anche il prezzo di Near Protocol è aumentato con la ripresa del suo ecosistema DeFi. Martedì il valore totale bloccato (TVL) nell’ecosistema è aumentato di oltre il 12% superando i 106 milioni di dollari. Secondo DeFi Llama, le più grandi dApp nel suo ecosistema sono LINEAR Protocol, Meta Pool Near e Burrow.

Infine, la moneta sta aumentando man mano che i trader pompano nelle piattaforme di social media. Uno sguardo più attento mostra che l’hashtag $NEAR era di tendenza su piattaforme chiave come X (Twitter) e StockTwits. Recentemente, queste piattaforme di social media sono diventate utili per pompare token come Solana e Avalanche.

Previsioni dei prezzi del protocollo Near

Grafico NEAR di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il token $NEAR ha registrato un forte trend rialzista negli ultimi mesi. In questo periodo, è passato da un minimo di 0,97 dollari a oltre 4,61 dollari. Recentemente ha superato l’importante punto di resistenza a 2,83 dollari, il suo punto più alto l’8 febbraio. La moneta formava anche un motivo a croce dorata il 26 novembre.

Nel frattempo, il Relative Strength Index (RSI) e l’oscillatore stocastico si sono spostati al di sopra del livello di ipercomprato. Pertanto, le prospettive per la moneta sono leggermente rialziste, con il prossimo punto da tenere d’occhio a 5,0 dollari. È anche possibile un breve pullback verso i 4$.

