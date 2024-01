Il token Everlodge (ELDG) trarrà vantaggio dal boom del settore dei viaggi

Il settore dei viaggi globale sta andando bene, come dimostrato dalla performance delle principali aziende nel 2023. Il prezzo delle azioni Airbnb è aumentato di oltre il 62% mentre i gruppi alberghieri come Hilton e Marriott sono aumentati di oltre il 40%. Le compagnie di crociere come Carnival e Royal Caribbean sono più che raddoppiate.

Le compagnie aeree, d’altro canto, sono aumentate vertiginosamente poiché la maggior parte di loro ha effettuato ingenti ordini di aerei da Boeing e Airbus. E gli analisti ritengono che le aziende del settore continueranno a prosperare nel 2024 con il calo dell’inflazione e dei tassi di interesse.

Andamento delle criptovalute e delle azioni

Un catalizzatore chiave per il settore dei viaggi è la performance continua di asset chiave come criptovalute e azioni. Le valute digitali come Bitcoin, Ethereum e Solana sono più che raddoppiate, spingendo la capitalizzazione di mercato totale del settore a oltre 1,7 trilioni di dollari.

Anche le azioni hanno registrato buoni risultati nel 2023, con l’indice Nasdaq 100 balzato di oltre il 50%. Anche gli indici S&P 500 e Dow Jones, attentamente seguiti, sono saliti a doppia cifra nel corso dell’anno.

L’industria dei viaggi prospera quando ci sono molti venti favorevoli. Ad esempio, l’aumento dei prezzi delle azioni e delle criptovalute porta ad una maggiore fiducia dei consumatori, che a sua volta porta ad una maggiore spesa. Inoltre, il calo dell’inflazione, l’aumento dei salari e i bassi tassi di interesse sono cruciali per il settore.

Gli analisti ritengono che queste condizioni convergeranno nel 2024. I dati pubblicati venerdì hanno mostrato che la spesa personale dei consumatori (PCE) è diminuita nuovamente a novembre mentre i prezzi dell’energia hanno continuato a scendere.

Allo stesso tempo, la Federal Reserve ha indicato almeno tre tagli dei tassi nel 2023. Gli analisti vedono ulteriori tagli se l’inflazione continua a scendere e la crescita economica si ferma.

EverLodge cerca di sconvolgere il settore

EverLodge mira a trarre vantaggio da questi venti favorevoli nel settore dell’ospitalità. Gli sviluppatori hanno creato una piattaforma che si trova all’intersezione tra il settore e la tecnologia blockchain. Precisamente, sperano di rivoluzionare il segmento degli affitti per le vacanze utilizzando la blockchain.

L’idea è relativamente semplice. Poiché la maggior parte delle persone non ha accesso ai fondi per possedere case vacanze, può fare crowdsourcing e possedere proprietà nelle posizioni migliori. Dopo averlo fatto, è possibile guadagnare comodamente dagli affitti.

Queste proprietà vengono comprate sotto forma di token non fungibili (NFT), che possono anche aumentare la liquidità poiché è possibile comprare e vendere il proprio asset in pochi minuti. Utilizza anche tecnologie chiave come i contratti intelligenti per rendere l’ecosistema sicuro,

Everlodge sarà alimentato dal token ELDG. Secondo il suo whitepaper, il token avrà una fornitura prevendita di 532 milioni di token, con un prezzo iniziale di 0,01$. Al momento in cui scriviamo, questo prezzo di prevendita è salito a 0,027 USDT e gli sviluppatori hanno venduto oltre 22,3 milioni di token. Questa crescita è avvenuta poiché i creatori hanno fornito un bonus di deposito del 30%. Puoi comprare il token Everlodge qui.

Tuttavia, come per tutte le criptovalute, comprare token in prevendita comporta dei rischi. Pertanto, sebbene Everlodge sia promettente, è importante che tu consideri la gestione del rischio. In questo caso, dovresti investire solo i fondi che sei disposto a perdere poiché si tratta di un’opportunità ad alto rischio seppur ad alto rendimento.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.