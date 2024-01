Analisi del tasso di cambio NZD/USD: forme del modello a croce d’oro

Il tasso di cambio NZD/USD ha continuato il suo slancio rialzista mentre la svendita dell’indice del dollaro statunitense (DXY) ha accelerato. Giovedì la coppia è salita ad un massimo di 0,6368, il punto più alto dal 14 luglio. È aumentato di oltre il 9,77% dal punto più basso di ottobre.

Svendita dell’indice del dollaro USA

Copy link to section

Il tasso di cambio da NZD a USD ha registrato un forte trend rialzista negli ultimi tre mesi poiché gli investitori abbracciano un sentimento di propensione al rischio. Questo rally ha coinciso con la performance in corso del dollaro statunitense, con il DXY che è sceso a 100,7 dollari dal massimo da inizio anno di oltre 107,35 dollari.

Il biglietto verde si è indebolito rispetto alla maggior parte delle valute, tra cui euro, sterlina e franco svizzero. Questa svendita è continuata dopo che gli ultimi dati hanno rivelato che l’inflazione statunitense ha continuato a scendere a novembre.

Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA), il PCE principale e primario è cresciuto a un ritmo più lento del previsto a novembre. Questi erano numeri importanti perché il PCE è l’indicatore di inflazione preferito dalla Fed.

Questi numeri hanno rafforzato la convinzione che la Federal Reserve inizierà a tagliare i tassi di interesse già a marzo del prossimo anno. Allo stesso tempo, il mercato delle scommesse prevede fino a sei tagli dei tassi nel 2024.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Nel frattempo, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha mantenuto un tono moderatamente aggressivo anche se il rallentamento economico continua. I dati più recenti hanno rivelato che l’economia si è contratta dello 0,3% nel terzo trimestre, peggio della stima della RBNZ di un’espansione dello 0,3%.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Pertanto, gli analisti ritengono che la RBNZ inizierà a tagliare i tassi prima del previsto. Quelli di ASB Bank si aspettano che i tagli dei tassi inizieranno a giugno, sei mesi prima di quanto previsto. Alcuni analisti prevedono che i tagli dei tassi arriveranno prima poiché l’economia è in stagflazione,

Analisi tecnica NZD/USD

Copy link to section

Grafico NZD/USD di TradingView

Passando al grafico giornaliero, vediamo che la coppia NZD/USD ha registrato un forte trend rialzista negli ultimi tre mesi. Si sta ora avvicinando al punto di resistenza cruciale a 0,6410, il suo livello più alto del 14 luglio.

In particolare, la coppia ha formato un modello a croce d’oro, che si verifica quando le medie mobili a 200 e 50 giorni si incrociano. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo è uno dei segnali più rialzisti del mercato.

Pertanto, le prospettive per la coppia NZD/USD sono rialziste poiché la divergenza tra Fed e RBNZ continua. Se ciò accade, il prossimo punto da tenere d’occhio sarà a 0,6400.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.