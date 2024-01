Cathie Wood – il fondatore di Ark Invest si aspetta che alcuni investitori “vendano la notizia” una volta che la Securities & Exchange Commission avrà rilasciato la sua approvazione per un ETF Spot su Bitcoin.

Wood condivide la sua opinione sull’ETF Bitcoin

Wood è convinto che la “grande mossa anticipatrice” spingerebbe alcuni investitori a scegliere di trarre almeno un po’ di profitto dopo l’approvazione normativa per un fondo quotato in borsa di Bitcoin.

Coloro che si sono trasferiti e hanno goduto di buoni profitti probabilmente venderanno alla notizia.

Ha fatto questo commento mentre parlava con Yahoo Finance il 26 dicembre.

È interessante notare, tuttavia, che l’influente investitore si aspetta che l’emozione di “vendere in base alle notizie” sia di breve durata. A lungo termine, l’approvazione di un ETF Spot su Bitcoin si rivelerà fortemente positiva per BTC, ha aggiunto.

Ciò è dovuto principalmente al fatto che il suddetto fondo quotato in borsa consentirà agli investitori istituzionali di accedere a Bitcoin, il cui prezzo aumenterebbe materialmente se destinassero solo lo 0,1% dei loro asset alla più grande criptovaluta del mondo, secondo Cathie Wood.

Ed è improbabile che il vantaggio di cui sopra sia limitato al solo Bitcoin, considerando che è un indicatore per l’intero spazio delle criptovalute. Quindi, anche progetti appena lanciati come Pullix potrebbero beneficiare della sua vittoria.

Una breve presentazione di Pullix

Pullix è fondamentalmente un exchange di criptovalute ibrido che unisce i punti di forza dei progetti centralizzati e decentralizzati.

La piattaforma user-friendly è costruita sulla blockchain di Ethereum e mira in particolare a risolvere il problema di liquidità tipicamente associato a un exchange DeFi.

Un’altra caratteristica che distingue Pullix dai suoi pari è la maggiore attenzione alla sicurezza. Il progetto consente di mantenere la custodia degli asset senza dover rinunciare ai vantaggi in termini di sicurezza di un exchange centralizzato.

Infine, Pullix è tanto più interessante perché emette anche un token PLX nativo, che serve a trasformare questo exchange in un investimento in sé.

Cosa rende unico il token PLX?

Pullix definisce il suo token nativo come la prima criptovaluta “trade-to-earn”. Ciò significa, essenzialmente, che vieni ricompensato per fare trading sulla piattaforma.

Il token PLX è attualmente in prevendita e ha già raccolto ben oltre 1,8 milioni di dollari in pochi giorni, il che suggerisce che sta riscontrando una solida domanda perché la sua missione ha una buona risonanza con la cripto community.

Il token Pullix attualmente vale solo 0,046$, per questo investire adesso nel token è l’ideale per ottenere esposizione. Il prossimo aumento dei prezzi è previsto tra otto giorni.

PLX è un investimento particolarmente interessante in quanto ti consente di beneficiare del programma di compartecipazione alle entrate dell’exchange. Per i possessori del token, si tratta di una modalità unica per creare un’ulteriore fonte di reddito passivo fisso.

Cos’altro potrebbe aiutare Pullix (token PLX)?

Il trading su Pullix comporta anche molti altri vantaggi.

Ad esempio, l’exchange consente l’accesso agli strumenti di intelligenza artificiale di OpenAI per massimizzare i rendimenti. Altri motivi per cui questo progetto blockchain piace ai trader è il fatto che addebita zero commissioni e ha degli spread ridotti.

Tieni presente che ci sono un sacco di altri fattori favorevoli legati alle criptovalute che potrebbero avvantaggiare il token PLX anche nei prossimi mesi.

Uno di questi è previsto per l’aprile del 2024, quando l’offerta totale di Bitcoin si dimezzerà. L’evento di dimezzamento ha in genere comportato una spinta per BTC che tende a riversarsi sul mercato delle criptovalute in generale.

Oltre a ciò, si prevede che anche la Federal Reserve americana inizierà a tagliare i tassi nel prossimo anno (leggi di più). Ciò ha storicamente suscitato interesse per gli asset a rischio come le criptovalute che includono il token PLX.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.