Una vittoria di Trump sarà positiva per i prezzi di BTC, Solana, IOTA e Zilliqa?

Bitcoin e altre altcoin hanno avuto una forte performance nel 2023 mentre il settore ha attraversato numerosi venti contrari e favorevoli. I maggiori venti favorevoli sono state le vittorie legali di Ripple Labs e Grayscale contro la Securities and Exchange Commission (SEC).

Inoltre, c’è stata la questione di TradFi poiché molte grandi società di servizi finanziari come Blackrock, Invesco e Franklin Templeton hanno richiesto un ETF spot su Bitcoin. Aziende come la Borsa di Londra (LSEG) e ANZ Bank hanno abbracciato la tokenizzazione.

Inoltre, crescono le speranze che la Federal Reserve approvi un ETF spot sul Bitcoin nelle prossime settimane. Una mossa del genere sarà vantaggiosa sia per BTC che per le altre altcoin poiché potremmo vedere nuove richieste di ETF per le altcoin.

Solana contro Bitcoin contro IOTA contro Zilliqa

Donald Trump e le criptovalute

Copy link to section

Un altro probabile catalizzatore che potrebbe spingere al rialzo le criptovalute come Bitcoin, Solana, IOTA e Zilliqa sono le imminenti elezioni statunitensi. Anche se è ancora troppo presto, ci sono segnali che le elezioni si svolgeranno tra Donald Trump e Joe Biden.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

I sondaggi indicano che Trump ha un vantaggio rispetto a Joe Biden nella corsa presidenziale. Tuttavia, molte cose potrebbero cambiare, soprattutto ora che Trump si trova in un limbo legale. Anche Hunter Biden, il figlio di Joe Biden, è in difficoltà a livello legale.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Tuttavia, gli analisti ritengono che le prossime elezioni potrebbero essere una buona cosa per le criptovalute ora che Trump è in vantaggio contro Biden. La teoria è che una vittoria di Trump introdurrà un nuovo quadro normativo a Washington.

Inoltre, un presidente repubblicano nominerà un capo della Securities and Exchange Commission (SEC) relativamente amichevole. Sotto Biden, Gary Gensler ha adottato un approccio altamente combattivo quando ha a che fare con le criptovalute. Ha intentato numerose cause legali contro aziende come Binance e Coinbase. In una nota recente, gli analisti di VanEck hanno affermato :

“Dopo un’elezione combattiva che ha visto Donald Trump vincere 290 voti elettorali e riconquistare la presidenza, suscitando ottimismo riguardo allo smantellamento dell’approccio normativo ostile della SEC, riteniamo che il prezzo del Bitcoin raggiungerà il massimo storico il 9 novembre.”

Trump e gli NFT

Copy link to section

Ancora più importante, Donald Trump è l’unico candidato presidenziale che ha partecipato attivamente al settore delle criptovalute. Insieme a Melania Trump, ha lanciato diversi token non fungibili (NFT) che hanno fruttato milioni di dollari.

Il lato negativo è che Trump ha una storia di attacchi contro Bitcoin e altre criptovalute. In passato, ha sostenuto che non c’era bisogno di queste monete. Invece, ha sostenuto che il dollaro americano era un’alternativa migliore. Recentemente, Jay Clayton, l’ex presidente della SEC da lui nominato, ha avvertito che la maggior parte delle criptovalute sono titoli.

L’altro probabile catalizzatore della presidenza Trump è la possibilità che Trump intensifichi la pressione sulla Federal Reserve affinché tagli i tassi di interesse. Nel suo primo mandato, era noto per aver criticato la Fed ogni volta che intraprendeva un ciclo di rialzi. Tassi di interesse bassi o un tono accomodante da parte della Fed saranno una buona cosa per le criptovalute.

Pertanto, le speranze di un cambio di regime a Washington potrebbero aiutare a spingere le criptovalute più in alto nel 2024. Tuttavia, in passato, le criptovalute hanno fatto bene indipendentemente dal presidente degli Stati Uniti. Bitcoin ha raggiunto il suo massimo storico di 67.000 dollari durante il periodo di Joe Biden. Hanno fatto bene anche durante i periodi di Obama e Trump.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.