Previsione dei prezzi Sei: il rally continua ma restano dubbi sulla valutazione

Il prezzo del token Sei ha iniziato bene l’anno poiché la sua domanda è aumentata. È balzato al massimo record di 0,8055 dollari, il 755% sopra il livello più basso del 2023, conferendogli una capitalizzazione di mercato di oltre 1,7 miliardi di dollari. Questo la rende una delle più grandi criptovalute al mondo.

Lancio di Sei V2 in anticipo

Sei è una rete blockchain leader lanciata alcuni mesi fa attraverso il programma Binance Launchpool. Ora è la più grande criptovaluta di Binance Launchpool per capitalizzazione di mercato. Gli altri giocatori nell’ecosistema sono Sui, Beam, Klaytn e Pendle.

L’ecosistema della rete Sei è ancora in crescita sebbene sia sostanzialmente più piccolo rispetto ai suoi pari. Le dApp chiave nel suo ecosistema sono Astroport, Levana Perps, Fuzio e White Whale Dex. Queste dApp DeFi hanno un Total Value Locked (TVL) combinato di oltre 6,39 milioni di dollari.

Ciò significa che Sei ha un rapporto DeFi TVL/capitalizzazione di mercato di 266, che è piuttosto più alto. Al contrario, il valore di Ethereum è pari a 9,6 mentre Tron ha 1,3 e BNB ha un rapporto di 13,77.

Il prezzo di Sei sta aumentando in vista del prossimo lancio di V2 mentre cerca di diventare la prima blockchain EVM parallelizzata. Ciò significa che qualsiasi applicazione Ethereum o Ethereum Layer 2 può essere implementata su Sei per sfruttarne la velocità e il throughput superiori. La rete sarà in grado di gestire oltre 28.000 transazioni in batch al secondo (TPS) e un tempo di completamento di 390 ms.

Nella prima fase, SEI si sposterà sulla Ethereum Virtual Machine (EVM), che gli consentirà di comunicare con Ethereum. Secondo la dichiarazione, il testnet avverrà nel primo trimestre e sarà implementato nella prima metà dell’anno.

L’impennata del Sei ha portato ad un aumento delle liquidazioni ribassiste. Martedì le liquidazioni di short sono salite a oltre 804.000 dollari, mentre quelle long si sono attestate a 538 milioni di dollari. Allo stesso tempo, l’open interest dei futures è balzato al livello record di 211 milioni di dollari.

Sei previsioni dei prezzi

Grafico SEI di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo della criptovaluta Sei ha registrato un forte trend rialzista negli ultimi mesi. Il suo rally è avvenuto come parte del recente ritorno delle criptovalute. Il Sei è rimasto al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 25 giorni.

L’indice di forza relativa (RSI) e l’oscillatore stocastico si sono spostati al livello di ipercomprato, segnalando che ha slancio. Pertanto, sospetto che il token si ritirerà e testerà nuovamente il supporto chiave a 0,5965 dollari, il suo swing più alto il 16 agosto.

