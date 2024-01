Il prezzo di Tezos (XTZ) è in rialzo, ma permangono le preoccupazioni sulle azioni NFT e DeFi

Mercoledì il prezzo di Tezos si è mantenuto abbastanza bene poiché le criptovalute si sono mosse lateralmente. Il token XTZ è salito a un massimo di 1,10 dollari, il punto più alto dal 19 aprile. È balzato di oltre il 78% dal punto più basso del 2023, dandole una capitalizzazione di mercato di oltre 1 miliardo di dollari.

La crescita di Tezos rallenta

Tezos è una rete blockchain leader, nota per le sue importanti partnership. L’azienda ha partnership con Manchester United, McLaren, Misfits Gaming e Ubisoft.

Questi sono attori leader nei rispettivi settori. Il Manchester United è una delle migliori squadre di calcio della Premier League inglese (EPL), mentre la McLaren è una delle migliori squadre di Formula 1. Ubisoft è una delle principali società di gioco a livello globale, con titoli come Assassins Creed, Avatar e Prince of Persia.

Ci sono ancora preoccupazioni sull’impatto degli ingenti budget di marketing sulle aziende del settore delle criptovalute. Ad esempio, Crypto.com è probabilmente il più grande inserzionista, ma la sua quota di mercato si è ridotta. Recentemente ho scritto di Velas , una società blockchain che è stata il principale inserzionista della Ferrari nella stagione 2022.

I dati più recenti mostrano che Tezos non ha tratto benefici sostanziali da queste partnership. I dati nel suo sito web mostrano che il numero di contratti nel suo ecosistema ha registrato un andamento laterale negli ultimi mesi.

Ha gestito oltre 3,3 milioni di transazioni a dicembre, rispetto ai 2,5 milioni di novembre. Queste transazioni hanno oscillato tra i 3,9 milioni di febbraio dello scorso anno ai 2,5 milioni di agosto.

Conteggio delle transazioni di Tezos

Anche la quota di mercato di Tezos nel settore dei token non fungibili (NFT) è piuttosto ridotta. I dati di CryptoSlam mostrano che le vendite totali di NFT sono diminuite dell’8,14% negli ultimi 30 giorni a $ 902.000. Ha meno di 4.000 venditori e acquirenti totali. Al contrario, Bitcoin ha gestito oltre 869 milioni di dollari nello stesso periodo.

Anche la quota di mercato di Tezos nel settore della finanza decentralizzata (DeFi) è piuttosto ridotta. La rete ha un valore totale bloccato (TVL) di soli 65 milioni di dollari. La maggior parte di questi asset si trovano in Youves, Tezos Liquidity Baking e KordFi.

Previsioni prezzi Tezos

Grafico XTZ di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo del token XTZ ha registrato una tendenza al rialzo negli ultimi mesi. Questo rally non è dovuto alla sua crescita interna. Invece, fa parte della stagione delle altcoin in corso. È rimasto al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni.

Il Relative Strength Index (RSI) ha continuato a salire mentre l’indicatore MACD si è spostato sopra il punto neutrale. Pertanto, i dati tecnici suggeriscono che la moneta continuerà a salire poiché gli acquirenti mirano al punto di resistenza chiave a 1,47 dollari, l’oscillazione più alta del febbraio dello scorso anno.

