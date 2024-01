Il token Celestia TIA si avvicina al ATH battendo Cosmos su un parametro chiave

Il token TIA di Celestia è stata una delle criptovalute più performanti negli ultimi mesi. Giovedì è balzato al massimo di 14,57 dollari, pochi punti sotto il suo massimo record di 15,28 dollari. Nel complesso, il TIA è aumentato di oltre il 500% rispetto al suo punto più basso nell’ottobre dello scorso anno.

L’azione dei prezzi di Celestia avviene in un momento in cui il numero di transazioni nel suo ecosistema è aumentato, battendo quelle di Cosmos. I dati compilati da Mintscan mostrano che Celestia ha gestito oltre 6,7 milioni di transazioni nel corso della sua vita.

Tali transazioni sono di gran lunga inferiori ai 52,7 milioni che Cosmos ha gestito nel tempo. Ciò è comprensibile poiché Cosmos è stata fondata nel 2014. Uno sguardo più attento mostra che Cosmos ha gestito oltre 2,36 milioni di transazioni negli ultimi 30 giorni rispetto ai 5,97 milioni di Celestia.

Conteggio delle transazioni Celestia

Un altro dato mostra che Cosmos Transaction Per Second (TPS) negli ultimi 20 blocchi ha registrato una media di circa 2.854 rispetto alle 14 di Celestia. Questo è un segno che Celestia sta riscontrando una maggiore popolarità tra gli utenti.

Questa tendenza è probabilmente dovuta alla performance del token TIA di Celestia, che è aumentato di oltre il 500% rispetto ai minimi di ottobre. Cosmos ATOM, invece, è cresciuto di oltre il 20% nello stesso periodo. Ha anche formato un pattern a doppio massimo, che punta a ulteriori ribasso. Nella maggior parte dei casi, le reti blockchain vedono più attività quando i loro token aumentano.

Per cominciare, Celestia è una piattaforma relativamente nuova che fornisce soluzioni modulari per la disponibilità dei dati. In tal modo, mira a ridimensionare una rete blockchain man mano che il numero di utenti cresce. Secondo il suo sito web, Celestia è ora utilizzata da aziende del calibro di Near Protocol, Arbitrum Orbit, Cartesi e Cosmology.

La sfida principale per gli investitori di Celestia è che possono aspettarsi una sostanziale diluizione nei prossimi anni. Dai dati di CoinGecko emerge che il numero di supply circolante si attesta a oltre 145 milioni contro una supply massima di oltre 1 miliardo.

Secondo TokenUnlocks, il prossimo sblocco dei token Celestia avverrà ad ottobre, quando oltre 175 milioni di token saranno online. Lo sblocco dei token è considerato altamente ribassista perché aumenta il numero di token in circolazione.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.