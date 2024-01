Il 2024 porta con sé molte aspettative nei mercati delle criptovalute. Sebbene siano attesi sviluppi notevoli, nessuno è più atteso del primo ETF Bitcoin al mondo. In effetti, gli analisti prevedono una probabilità del 95% che l’ETF riceva il via libera. E così, gli investitori anticipano grandi movimenti nel mercato. Ma la SEC ha lanciato un avvertimento mentre sempre più investitori salgono sul carro di Bitcoin. Nel frattempo, la FOMO sta crescendo per il prossimo progetto, Memeinator, che ha superato i 3,1 milioni di dollari in prevendita.

La FOMO avverte una rassicurazione sul primo ETF spot su Bitcoin?

Gli utenti dei social media erano entusiasti quando la SEC statunitense ha messo in guardia sui rischi degli investimenti in criptovalute. La SEC ha messo in guardia gli appassionati di criptovaluta dal creare FOMO e dall’investire in asset digitali solo per il gusto di farlo. Dal punto di vista degli investimenti, FOMO si riferisce alla paura di perdere un’opportunità. Gli investitori adottano comportamenti compulsivi, come l’acquisto di un asset basato sull’idea o l’ipotesi di un profitto imminente.

Sebbene non sia chiaro il motivo per cui la SEC abbia dato questo avvertimento, gli utenti lo hanno interpretato come un segnale positivo per l’ETF spot. Ciò avviene proprio mentre il mercato attende con molto ottimismo una potenziale decisione entro la scadenza del 10 gennaio. Di conseguenza, la FOMO si è sviluppata attorno ai mercati delle criptovalute, aiutando Bitcoin a superare i 44.000 dollari.

Secondo la SEC, le persone non dovrebbero acquistare un determinato bene perché altri lo fanno. Dovrebbero invece investire perché si adatta ai loro obiettivi di investimento. L’autorità di regolamentazione ha inoltre avvertito gli investitori di non cogliere un’opportunità di investimento perché figure popolari la promuovono.

Memeinator riporta alla memoria i vecchi ricordi dei meme ora che la quotazione si avvicina

A parte Bitcoin, gli investitori sono anche preoccupati per il panorama dei meme in rapida crescita. Man mano che si sviluppano notizie positive sulla criptovaluta intorno a Bitcoin, è ovvio che il resto del settore ne trarrà beneficio. Una criptovaluta che ha attirato l’attenzione è Memeinator. Si tratta di un progetto meme imminente che sfrutta l’intelligenza artificiale per rendere utile il settore dei meme.

Memeinator utilizza l’intelligenza artificiale per scansionare il web e individuare meme deboli e non originali. Poi li cancella dalla faccia della terra, garantendo che prosperino solo progetti di qualità. In questo modo, Memeinator offre una soluzione a uno spinoso problema della criptovaluta meme di crescita incontrollata.

Gli analisti tengono in grande considerazione Memeinator per il suo ruolo e si aspettano che il token plasmerà le tendenze dei meme nel 2024. Man mano che il progetto acquisirà concorrenti, guadagnerà popolarità, portando il suo prezzo a una capitalizzazione di mercato prevista di 1 miliardo di dollari. Affinché Memeinator raggiunga un valore di mercato così sostanziale, gli analisti hanno previsto un guadagno fino a 50 volte superiore.

Memeinator investe anche in marketing e branding efficaci. Corteggia i migliori influencer e li elenca sui migliori exchange. L’obiettivo è diventare conosciuto a livello globale e guadagnare terreno, mantenendo la sua etichetta di meme e diventando virale. Pertanto, si prevede che Memeinator guadagnerà in modo esponenziale, con la potenziale quotazione in borsa prevista nel 2024.

Un ROI del 132% in prevendita e un valore futuro di 50x per il token MMTR

L’allettante prevendita di Memeinator è stata alimentata anche dalla sua promessa di rendimenti elevati. Il progetto offre un enorme rendimento del 132% in prevendita. Ad esempio, la prevendita è iniziata a 0,01$ nella fase uno, ma MMTR ora ha raggiunto un prezzo di 0,0186$ nella fase 11. Nell’ultima fase, la 29esima, il token raggiungerà un valore di 0,0485$.

Inoltre, il potenziale valore futuro di Memeinator potrebbe essere sbloccato dal suo utilizzo in altre aree del Web 3.0. Degno di nota è il gaming, che sarà lanciato al termine della prevendita.

Il token sarà disponibile anche per lo staking per il reddito passivo. Esistono anche NFT della community, in cui gli utenti apprendono i lavori creativi del team Memeinator. Con l’applicazione, il potenziale per l’MMTR di aumentare di 50 volte in futuro è indubbio. Nel frattempo, una speculazione post-quotazione potrebbe vedere il token MMTR realizzare un guadagno di 10 volte nel 2024.

