Previsioni GBP/USD: segnale dopo il rapporto sull’IPC statunitense, poi i dati sul PIL del Regno Unito

Il tasso di cambio GBP/USD ha vacillato giovedì dopo che gli Stati Uniti hanno pubblicato forti dati sull’inflazione al consumo. La coppia è rimasta al livello psicologicamente importante di 1.2700, dove si trovava nei giorni scorsi. L’attenzione si sposta ora sui prossimi dati sul PIL del Regno Unito.

Dati sull’inflazione americana

L’inflazione negli Stati Uniti è ancora vischiosa, mettendo a rischio i tagli dei tassi pianificati dalla Fed. Secondo il Bureau of Labor Statistics (BLS), l’ indice principale dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato dallo 0,1% di novembre allo 0,3% di dicembre, superiore allo 0,2% previsto. È aumentato del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Il rapporto ha inoltre mostrato che l’inflazione core, che esclude la volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari e dell’energia, è rimasta invariata allo 0,3%. Successivamente è sceso dal 4,0% al 3,9% su base annua. Anche questa ritirata è stata inferiore a quanto si aspettavano gli analisti.

La maggior parte di questa inflazione è avvenuta nel settore immobiliare poiché gli affitti hanno continuato a salire. Il settore immobiliare statunitense si trova ad affrontare sfide a causa delle scarse scorte in luoghi chiave. Anche l’inflazione dei servizi ha continuato a salire.

Questi numeri, uniti ai solidi dati sull’occupazione non agricola degli Stati Uniti (NFP) rapporto, significa che la Federal Reserve ha più lavoro da fare. Sebbene i rialzi dei tassi siano terminati, la banca probabilmente li manterrà al livello attuale per un po’. La banca proseguirà inoltre con la sua politica di restrizione quantitativa.

La prossima importante notizia sulla coppia GBP/USD riguarderà i prossimi dati sul PIL del Regno Unito previsti per venerdì. Gli economisti si aspettano che il rapporto mostri che l’economia è cresciuta dello 0,2% a novembre dopo la contrazione dello 0,3% del mese precedente.

Si aspettano inoltre che il rapporto mostri che la produzione manifatturiera e industriale sono aumentate rispettivamente dello 0,3% e dello 0,7%. La produzione edilizia dovrebbe attestarsi all’1,3%, in miglioramento rispetto all’1,1% di ottobre.

Analisi tecnica GBP/USD

Negli ultimi giorni il tasso di cambio GBP/USD ha registrato un trend rialzista. È aumentato dal minimo da inizio anno di 1,2610 a 1,2730. Ha inoltre formato un cuneo ascendente mostrato in blu ed è rimasto al di sopra della media mobile a 50 periodi. La coppia è anche al di sopra della linea di tendenza ascendente che collega le oscillazioni più basse dal 26 ottobre dello scorso anno.

Pertanto, le prospettive per la coppia sono leggermente ribassiste dopo i forti dati sull’inflazione negli Stati Uniti. Se ciò dovesse accadere, il prossimo punto da tenere d’occhio sarà a 1,2610, lo swing più basso del 2 gennaio. Questo prezzo è inferiore di circa l’1% rispetto al livello attuale.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.