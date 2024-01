Previsioni azionarie Apple (AAPL): buona compagnia in cattive condizioni

Il prezzo delle azioni Apple (NASDAQ: AAPL) si aggira vicino al suo massimo storico anche se deve affrontare sfide sostanziali. Venerdì il titolo veniva scambiato a 185,9 dollari, pochi punti al di sotto del suo massimo storico di quasi 200 dollari. Questo prezzo le conferisce una capitalizzazione di mercato di oltre 2,9 trilioni di dollari, rendendola la più grande azienda del mondo.

Ad Apple manca un chiaro catalizzatore

Apple, la più grande holding di Warren Buffett, è diventata la più grande azienda al mondo nella costruzione dei migliori dispositivi. I suoi iPhone, Mac, iPad, AirPods e orologi sono i migliori nelle loro categorie. Controlla anche il suo ecosistema eseguendo il suo software attraverso i suoi marchi.

Nel corso degli anni, i ricavi e la redditività dell’azienda sono cresciuti in modo esponenziale. I ricavi totali sono passati da 260 miliardi di dollari nel 2019 a oltre 383 milioni di dollari negli ultimi dodici mesi (TTM). Il suo profitto annuale si avvicina ai 100 miliardi di dollari.

Credo però che Apple sia sopravvalutata e che effettivamente sia messa male. Ad esempio, Apple ha un rapporto PE finale di 30,33, superiore alla mediana del settore di 21. Il suo multiplo PE forward è 28 rispetto alla mediana del settore di 23. L’indice S&P 500 ha un rapporto PE di 22.

Per un’azienda che commercia a premio, ci si aspetterebbe che abbia una forte crescita dei ricavi e della redditività. Apple non cresce più così velocemente. Nell’ultimo trimestre, i ricavi dell’azienda sono diminuiti del 2,8%, mentre la mediana del settore è stata una crescita del 6,26%. I suoi ricavi futuri del 2,08% sono inferiori alla mediana del settore del 7,71%.

Non è chiaro da dove Apple trarrà la sua crescita. Innanzitutto, a differenza del passato, le persone non acquistano più iPhone ogni anno. Inoltre, il rafforzamento del dollaro statunitense ha reso l’iPhone inaccessibile alla maggior parte delle persone nei mercati emergenti. Questo spiega perché le entrate dell’iPhone sono diminuite nell’ultimo trimestre.

C’è anche una preoccupazione per il futuro dell’iPad. Sebbene il prodotto fosse molto popolare in passato, molte persone non lo acquistano più. Come l’iPhone, molti clienti restano più a lungo con i loro vecchi iPad.

Ancora più importante, Apple ha scommesso sul suo segmento di servizi che include Apple Pay, Apple TV, Arcade, iCloud e App Store. Nel trimestre più recente, il segmento ha generato una crescita dei ricavi del 16% su base annua raggiungendo i 22,3 miliardi di dollari. Mi aspetto che la crescita del segmento continui presto, ma a un ritmo più lento.

Apple scommette il suo futuro anche su Vision Pro, il visore virtuale che sarà in vendita dal 2 febbraio . Dato il suo prezzo, sospetto che si tratterà di un prodotto di nicchia che non raggiungerà il successo di prodotti chiave come Apple Watch e AirPods.

L’altra sfida per Apple è la sua esposizione alla Cina, un paese che è in guerra fredda con gli Stati Uniti. Una nuova guerra a Taiwan espone la Cina a gravi rischi poiché è lì che fabbrica la maggior parte dei suoi prodotti.

Previsioni sul prezzo delle azioni Apple

Grafico AAPL di TradingView

Per essere chiari. Apple è ancora una grande azienda con prodotti di qualità, una buona reputazione e uno dei migliori bilanci sul mercato. La sfida è che l’azienda deve affrontare alcune sfide di crescita per giustificare una valutazione di 3mila miliardi di dollari.

Passando al grafico giornaliero, vediamo che il prezzo delle azioni AAPL ha formato un modello a doppio massimo. Nella maggior parte dei casi, questo è uno dei modelli più ribassisti. La scollatura di questo modello è a $ 165. Pertanto, non possiamo escludere una situazione in cui Apple ritiri e testerà nuovamente questo supporto nei prossimi mesi. Questo spiega perché gli analisti di Barclays hanno recentemente declassato le azioni Apple.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.