Il prezzo di Hedera Hashgraph (HBAR) resta stabile mentre Hitachi entra nel consiglio

Il prezzo del token Hedera Hashgraph (HBAR) è rimasto in una fase di consolidamento dopo che il Consiglio Hedera ha annunciato una partnership con Hitachi America. Questa partnership vedrà Hitachi entrare a far parte del consiglio direttivo di Hedera.

Hitachi si unisce ad altre stimate organizzazioni in questo consiglio come Google, Dell, Avery Dennison, Nomura e Wipro. In qualità di membro del consiglio, Hitachi utilizzerà la blockchain di Hedera per alimentare il suo ecosistema in settori come l’energia, l’elettronica e l’assistenza sanitaria.

Precisamente, mira a iniziare a utilizzarlo per i suoi proof-of-concept per i prodotti della catena di fornitura end-to-end. In una dichiarazione, Ravigopal Vennelakanti, vicepresidente di Big Data Analytics di Hitachi, ha dichiarato:

“Hitachi vede il potenziale reale nelle soluzioni DLT (Distributed Ledger Technology) basate su Hedera, data la tecnologia altamente scalabile e sicura della rete e il forte impegno per la sostenibilità. Hedera risponde, ad esempio, alle esigenze emergenti in termini di resilienza della catena di approvvigionamento, energia pulita, IT/OT e industrie dei semiconduttori”.

La collaborazione con Hitachi è una cosa importante date le sue dimensioni. Hitachi è la nona società quotata in borsa in Giappone con una capitalizzazione di mercato di oltre 72 miliardi di dollari. Fornisce le sue soluzioni in tutto il mondo.

Molte grandi aziende hanno scelto Hedera come fornitore di servizi blockchain per diversi motivi. Per prima cosa, è una delle blockchain più veloci al mondo con solo 3,2 secondi di tempo per raggiungere la finalità. Può anche gestire migliaia di transazioni al secondo (TPS) per centesimi.

Hedera Hashgraph ha aumentato la sua quota di mercato e le sue offerte negli ultimi mesi. Ad esempio, in una recente dichiarazione, gli sviluppatori hanno lanciato Stablecoin Studio, una soluzione che aiuta le persone a costruire e lanciare le proprie stablecoin.

Nel frattempo, l’ecosistema DeFi di Hedera, sebbene più piccolo rispetto ai rivali, sta crescendo. Ora ha oltre 71 milioni di dollari di valore totale bloccato (TVL). SaucerSwap, il più grande DEX nel suo ecosistema, ha guadagnato quote di mercato.

L’HBAR di Hedera Hashgraph è rimasto in una fase di consolidamento dopo l’annuncio di Hitachi. Lunedì è stato scambiato a $ 0,080, inferiore al massimo della scorsa settimana di $ 0,087. È sceso di oltre il 22% rispetto al suo punto più alto di dicembre.

