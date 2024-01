Bitcoin si è ritirato negli ultimi giorni, ma gli esperti sono convinti che questo sarà un ottimo anno per la più grande criptovaluta del mondo per capitalizzazione di mercato.

Bitcoin potrebbe raggiungere un nuovo massimo nel 2024

Vijay Ayyar, il vicepresidente di CoinDCX, ad esempio, si aspetta che BTC raggiunga un nuovo massimo nei prossimi mesi. In una recente intervista, ha detto:

Se si crede al sentiment, potremmo assistere ad un movimento accelerato verso nuovi massimi storici quest’anno.

La visione rialzista di Ayyar si basa principalmente sugli ETF Spot su Bitcoin che la Securities & Exchange Commission degli Stati Uniti ha approvato proprio la scorsa settimana. In generale, si prevede che i fondi negoziati in borsa aumenteranno l’interesse istituzionale per Bitcoin – e il relativo afflusso di capitale si tradurrà probabilmente in un aumento significativo del suo prezzo.

Storicamente, tuttavia, i movimenti del prezzo di Bitcoin tendono a riflettersi nel più ampio settore delle criptovlute in generale. Quando un evento tende a favorire il prezzo di BTC le altre criptovalute vengono influenzate ugualmente. Quindi, è comprensibile supporre che l’atteso rally di Bitcoin aiuterà i progetti cripto emergenti come Bitbot quest’anno.

Bitbot: una breve introduzione

Bitbot è un bot di trading di Telegram che vuole assicurarsi di ottenere il massimo dal rally previsto delle criptovalute nel 2024.

Ciò che fa essenzialmente è offrire agli investitori al dettaglio l’accesso a strumenti di trading di livello istituzionale per aiutarti a massimizzare i rendimenti e ridurre al minimo il rischio che devono assumersi facendo trading nel mercato delle criptovalute.

Ancora più importante, è che si tratta del primo bot di trading non-custodial, il che significa che esiste un ulteriore livello di sicurezza per gli utenti che scelgono di affidarsi a Bitbot. Sul suo sito web, Bitbot definisce la sua mission così:

Vogliamo mettere gli strumenti di livello istituzionale nelle mani degli investitori al dettaglio, il tutto garantiti dalla custodia MPC.

Sei interessato a saperne di più su Bitbot? Visita il sito ufficiale a questo link.

In che modo Bitbot è un investimento di per sé?

Ciò che rende Bitbot ancora più interessante è il suo token nativo che alimenta tutto ciò che rappresenta questa piattaforma.

La prevendita del token Bitbot è prevista a partire dal 17 gennaio. Investire in esso è un modo per far parte di questa community ed avere diritto a partecipare e beneficiare di un esclusivo modello di condivisione delle entrate che crea per te un’ulteriore fonte di reddito.

Bitbot promette inoltre l’accesso a funzionalità limitate a coloro che possiedono il suo token nativo. Questi includono copy trading, scanner di gemme e reddito passivo aggiuntivo se partecipi anche al suo programma di riferimento.

Tieni presente che Bitbot utilizzerà “parte della sua allocazione prevendita per concorsi, il primo dei quali è un concorso da 100.000$”, come indicato sul suo sito web. Puoi iscriverti alla mailing list per rimanere aggiornato con le ultime informazioni mentre Bibot lancia la sua prevendita su questo link.

Altri fattori favorevoli alle criptovalute potrebbero aiutare Bitbot

Ricorda che non potrai realizzare guadagni sul tuo investimento in Bitbot durante la prevendita poiché i token verranno rilasciati solo al termine della prevendita.

Ma una volta terminata la prevendita, il token Bitbot nativo troverà probabilmente casa su un importante exchange di criptovalute che tende ad aumentare la domanda che alla fine si traduce in un ulteriore rialzo in termini di prezzo di un token cripto.

Secondo Statista, il mercato delle criptovalute dovrebbe crescere a un tasso composto annualizzato di poco più del 10%. Questo è il tipo di crescita che potresti aspettarti se decidessi di comprare Bitbot oggi.

Infine, ci sono altri fattori favorevoli a breve termine che potrebbero avvantaggiare anche Bitbot. Ad esempio, la Federal Reserve americana potrebbe tagliare i tassi più volte nel 2024, aumentando così l’interesse per gli asset rischiosi come le criptovalute.

E poi c’è l’halving di Bitcoin, anch’esso previsto per il prossimo aprile. Clicca qui per saperne di più su Bitbot e sulla sua prevendita che inizierà a breve.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.