Quale sarà il futuro di CAKE visto che PancakeSwap brucia 8,5 milioni di token?

L’exchange decentralizzato multicatena PancakeSwap ha rivelato un’altra importante bruciatura di token. Lunedì, il team ha condiviso che l’ultimo burn per il token nativo della piattaforma DEX CAKE ha visto 8,5 milioni di token rimossi permanentemente dalla circolazione.

L’incendio, che fa parte della tabella di marcia economica complessiva per PancakeSwap, fa seguito alla recente riduzione della fornitura massima di CAKE da 750 milioni a 450 milioni. Il voto della comunità sulla riduzione della fornitura di 300 milioni di TORTE è avvenuto alla fine di dicembre dello scorso anno.

Pochi giorni prima del voto, PancakeSwap ha bruciato 10 milioni di token. L’ultima bruciatura riguardava token CAKE per un valore di oltre $ 25 milioni.

I token bruciati provenivano dalle commissioni di negoziazione su AMM V2, AMM V3 e non AMM, inclusi il gestore perpetuo e di posizione. Burned CAKE proveniva anche da pronostici, lotterie, NFT e giochi.

🔥 8,506,585 $CAKE just burned – that’s $25M!



💰 Trading fees (AMM V2): 107k CAKE ($319k) -14%

💰 Trading fees (AMM V3): 103k CAKE ($308k) +10%

💰 Trading fees (Non-AMM like Perpetual, Position manager etc): 0.7k CAKE ($2k) -92%

🔮 Prediction: 38k CAKE ($114k) +12%

🎟️ Lottery:… pic.twitter.com/AA22FvaTtq — PancakeSwap🥞Everyone's Favorite DEX (@PancakeSwap) January 15, 2024

E quale sarà il futuro del prezzo CAKE?

Come sottolineato dal team in occasione della proposta di ridurre l’offerta massima a 450 milioni, l’impatto a lungo termine potrebbe riguardare la stabilità e l’adozione del progetto nell’ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi).

Ma i significativi consumi di token di PancakeSwap hanno spesso coinciso con notevoli movimenti di prezzo per il token nativo. I meccanismi di burn nel panorama crittografico fanno parte della tokenomics che secondo gli esperti di mercato potrebbe comportare un apprezzamento del valore a lungo termine di un token.

Come dimostrato dal recente voto, la comunità di PancakeSwap sostiene queste regolari ustioni di TORTE. Sono anche dietro altre iniziative volte a mettere il progetto davanti alle piattaforme concorrenti. Pertanto, quest’ultima mossa potrebbe sostenere il sentiment tra le aspettative rialziste del mercato più ampio.

Attualmente, il prezzo di CAKE è vicino a $ 2,95, in aumento di circa l’1,2% nelle ultime 24 ore. Tuttavia, è in calo nelle ultime due settimane dopo aver ridotto i guadagni che lo hanno visto raggiungere i massimi di $ 3,94 a fine dicembre. Questo rialzo ha coinciso con il consumo di token e la riduzione dell’offerta.

Se il sentiment migliorasse in seguito al calo più ampio del mercato negli ultimi giorni, CAKE potrebbe tentare di riprendere il controllo vicino al recente picco. Il rovescio della medaglia potrebbe vedere gli acquirenti tentare di difendere la regione $ 2,00-$ 2,50.

