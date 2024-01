Stima del patrimonio netto dei Winklevoss Twins mentre le criptovalute rimbalzano

Il recente aumento dei prezzi delle criptovalute ha portato a uno spostamento del patrimonio netto dei principali attori del settore. Secondo Bloomberg, Changpeng Zhao, popolarmente noto come CZ, ha visto il suo patrimonio netto salire a oltre 26 miliardi di dollari. Forbes fissa il suo patrimonio netto a 15 miliardi di dollari, rendendolo uno degli attori più ricchi del settore.

Anche Brian Armstrong, il fondatore di Coinbase, ha aggiunto miliardi al suo patrimonio netto poiché le azioni della società sono aumentate. Bloomberg stima il suo patrimonio netto a 5,4 miliardi di dollari, mentre Forbes lo colloca a 5,8 miliardi di dollari. Il prezzo delle azioni Coinbase è più che raddoppiato negli ultimi 12 mesi, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 31 miliardi di dollari.

Patrimonio netto dei gemelli Winklevoss

Nel frattempo, anche i Winklevoss Twins hanno aumentato il loro patrimonio netto negli ultimi mesi nonostante abbiano affrontato sfide significative. Tyler e Cameron Winklevoss vincolano la maggior parte del loro patrimonio netto a Gemini, l’exchange di criptovalute da loro fondato.

Gemini è ora uno dei più grandi scambi al mondo. Come altri scambi, Gemini ha attraversato uno sconvolgimento nel 2022 quando i prezzi delle criptovalute sono crollati e FTX è crollato . Di conseguenza, Tyler e Cameron furono costretti a prestare a Gemini 100 milioni di dollari per mantenerla a galla.

Inoltre sono stati messi sotto pressione quando Genesis, una società leader di proprietà di Digital Valuta Group, è fallita. I gemelli avevano investimenti nella società ma, secondo il New York Post, riuscirono a ritirare oltre 280 milioni di dollari prima che crollasse.

Anche Winklevoss Twins ha dovuto affrontare una sfida in quanto la SEC ha citato in giudizio Gemini sostenendo che l’exchange offriva titoli non registrati. La SEC ha anche citato in giudizio Genesis, Coinbase e Kraken per aver offerto questi titoli.

Secondo Forbes, Cameron e Tyler Winklevoss valgono ciascuno 1,4 miliardi di dollari. Oltre alla proprietà dei Gemelli, i due possiedono anche migliaia di Bitcoin. Di conseguenza, ne hanno beneficiato poiché Bitcoin è passato da 15.000 dollari nel dicembre 2022 a oltre 40.000 dollari.

Gemini è stata valutata oltre 7,1 miliardi di dollari in una raccolta fondi nel 2021. Poiché si tratta di una società privata senza dati finanziari disponibili al pubblico, è difficile stabilire la sua vera valutazione. Ma a giudicare dalla performance di Coinbase, possiamo supporre che abbia mantenuto la sua valutazione al di sopra dei 7 miliardi di dollari.

Investitori esperti

I gemelli Winklevoss sono diventati investitori esperti. Hanno generato la maggior parte della loro ricchezza da Facebook, che ha fruttato loro 65 milioni di dollari in contanti e azioni. In una causa legale, i due sostennero che Facebook era una loro idea e che Mark Zuckerberg gliel’aveva rubata.

Ciò significa che hanno trasformato questi finanziamenti in miliardi di dollari investendo in Bitcoin, Gemini e possibilmente altre criptovalute. Possiedono anche Winklevoss Capital, una società di venture capital che ha investito in diverse aziende come Angelist, Animoca Brands, August, Filecoin , Flexport, Messari, Stacks, Work & Co e Tezos, tra gli altri. .

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.