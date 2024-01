Secondo il Fondo monetario internazionale, l’intelligenza artificiale potrebbe influenzare circa il 60% del lavoro nei paesi ad alto reddito.

L’IA potrebbe contribuire ad aumentare la produttività del lavoro

La buona notizia è che circa la metà di queste vedrà probabilmente un aumento della produttività grazie all’integrazione dell’IA. Secondo Kristalina Georgieva, a capo del FMI:

Siamo sull’orlo di una rivoluzione tecnologica che potrebbe far ripartire la produttività, stimolare la crescita globale e aumentare i redditi in tutto il mondo.

La sua prospettiva è simile a quella degli analisti di Goldman Sachs che recentemente hanno dichiarato ai clienti in una nota di ricerca che l’intelligenza artificiale potrebbe contribuire a migliorare significativamente la produttività del lavoro e ad aumentare il prodotto interno lordo fino al 7,0%.

Ciò che le previsioni di cui sopra suggeriscono essenzialmente è che l’attenzione sulla Gen AI dovrebbe continuare negli anni a venire e che i relativi benefici probabilmente si riverseranno su molti progetti, inclusi quelli lanciati di recente come Memeinator.

Approfondiamo più a fondo cos’è Memeinator e cosa si propone di realizzare.

Memeinator ti aiuta a sfruttare la rapida crescita dell’IA

Memeinator è principalmente una piattaforma basata su blockchain, ma che fa anche un uso attivo dell’intelligenza artificiale.

I fondatori del progetto si sono resi conto che le frodi e le truffe ostacolano l’afflusso di capitali nelle meme coin. Quindi, hanno creato una piattaforma che utilizza l’intelligenza artificiale per cercare token più deboli su Internet e cancellarli dalla faccia della terra.

Dopotutto, Memeinator dichiara nel suo white paper sul suo sito web che il suo obiettivo finale è quello di dominare in maniera totale lo spazio delle meme coin. L’iniziativa è alimentata da una propria moneta nativa chiamata “MMTR” che si può considerare essenzialmente come un mezzo per ottenere esposizione alla rapida crescita dell’intelligenza artificiale.

Tieni presente che MMTR è attualmente in prevendita. Per saperne di più su Memeinator o sulla sua moneta meme nativa, visitare il sito web a questo link.

Memeinator (MMTR) ha già raccolto milioni di dollari in prevendita

L’impegno di Memeinator nell’eliminare le meme coin deboli sta attirando l’interesse per MMTR. Ciò è dimostrato dal fatto che il token nativo ha raccolto quasi 3,6 milioni di dollari nel giro di pochi mesi.

Attualmente costa 0,0186$ e si prevede che raggiungerà 0,0197$ nella fase successiva della prevendita, secondo il sito web.

Dopo la prevendita, MMTR verrà quotato sugli exchange di criptovalute proprio come i suoi colleghi in passato, il che potrebbe comportare un apprezzamento dei prezzi poiché diventa più facile per i potenziali investitori ottenere esposizione a Memeinator.

Vale la pena ricordare che Statista prevede che l’intelligenza artificiale diventerà un mercato da 2.000 miliardi di dollari entro la fine di questo decennio. Al momento, l’IA vale solo circa 200 miliardi di dollari.

Si spera che tu possa ottenere esposizione dal progetto e trarre vantaggio dalla sua probabile crescita 10x nei prossimi sei-sette anni investendo in Memeinator. I dettagli del progetto e della moneta MMTR sono disponibili qui.

MMTR trarrà beneficio dalla continua crescita del mercato delle meme coin

Nonostante le truffe e le frodi sopra menzionate, il mercato delle meme coin è emerso dalle ceneri per ottenere una valutazione di circa 20 miliardi di dollari nel corso di due o tre anni.

Mentre Memeinator mantiene la sua promessa di liberare questo spazio dalle monete più deboli e di dominarlo, è concepibile che il mercato dei token meme crescerà molto rapidamente anche nei prossimi anni – e potresti trarre vantaggio da quella crescita prevista se investissi in MMTR oggi.

Infine, ricorda che MMTR è essenzialmente una cripto moneta. Pertanto, anche i vari venti favorevoli del mercato delle criptovalute potrebbero contribuire ad aumentarne il prezzo. In cima a questa lista di fattori positivi c’è l’ETF Spot su Bitcoin che la Securities & Exchange Commission ha finalmente approvato la scorsa settimana.

L’halving del Bitcoin e i futuri tagli dei tassi previsti dalla banca centrale statunitense quest’anno sono tra gli altri eventi favorevoli alle criptovalute che potrebbero rappresentare un vantaggio per Memeinator. Clicca qui per sapere come comprare MMTR in pochi semplici passaggi.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.