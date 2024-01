Approvati gli ETF Spot Bitcoin, cosa aspettarci oggi?

Dopo un decennio di aspettative e ostacoli normativi, gli Stati Uniti hanno finalmente dato il via libera all’individuazione degli Exchange Traded Funds (ETF) di Bitcoin. Questa decisione rivoluzionaria è stata annunciata mercoledì pomeriggio dalla Securities and Exchange Commission.

Questi prodotti finanziari tanto attesi faranno il loro debutto nei principali mercati statunitensi, tra cui NYSE, Cboe Global Markets e Nasdaq, sostenuti da importanti società commerciali pronte ad aumentare la liquidità.

Le prime ore di negoziazione preparano il terreno

Le negoziazioni di questi ETF innovativi potrebbero iniziare già alle 4:00 ET (10:00 UTC), ben prima delle tradizionali cerimonie di apertura delle borse statunitensi. Questa mossa segna un passo significativo verso l’integrazione delle criptovalute nei principali mercati finanziari.

Rivoluzionare gli investimenti al dettaglio e istituzionali

Questi ETF sono destinati a trasformare il panorama sia per i clienti al dettaglio che per le istituzioni finanziarie tradizionali. I clienti possono ora accedere ai movimenti dei prezzi di Bitcoin (BTC) tramite app e conti di intermediazione convenzionali. Nel frattempo, le istituzioni possono investire in Bitcoin senza dover affrontare le complessità degli scambi di criptovalute.

Sheila Warren, CEO del Crypto Council for Innovation, afferma:

L’introduzione di un ETF spot su Bitcoin non riguarda solo le dinamiche di mercato, ma è anche un catalizzatore per l’evoluzione normativa. Richiede un quadro che tenga conto della natura unica delle criptovalute, portando potenzialmente a politiche normative più appropriate e informate nel settore delle criptovalute.

Un ETF spot su Bitcoin è il precursore di una pletora di prodotti e servizi finanziari innovativi che si collocano a cavallo del confine tra finanza tradizionale e criptovalute, espandendo l’orizzonte di ciò che è possibile all’interno dell’ecosistema crittografico.

Pool di liquidità preparati

Con il lancio di 11 ETF spot su Bitcoin – e miliardi di asset già pronti per il loro debutto – i fornitori di liquidità e i market maker si sono preparati diligentemente. Si prevede che i programmi di liquidità del NYSE e le coperture naturali per i market maker garantiranno un mercato dinamico e liquido.

Partnership tra BlackRock e Coinbase

BlackRock, attraverso la sua partnership con Coinbase, è pronta ad avere un impatto significativo in questo nuovo mercato. Sebbene i dati specifici sugli asset in gestione per il suo ETF Bitcoin non siano divulgati, è stato effettuato un notevole investimento iniziale di 100.000 dollari, evidenziando l’impegno a lungo termine dell’azienda in questa impresa.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.