USD/TRY: gli analisti sostengono la questione della lira turca nel 2024

La lira turca potrebbe tornare in auge nel 2024, quando la Federal Reserve e le altre banche centrali occidentali taglieranno i tassi e l’inflazione del paese diminuirà. Lo sostiene Piotr Matys, analista di InTouch Capital, ed è supportato dal posizionamento nel mercato delle opzioni.

La lira turca è al minimo storico

Grafico USD/TRY di TradingView

Il cambio USD/TRY rimane al suo livello più alto mai registrato, rendendo la lira turca una delle valute con le peggiori performance al mondo. Ha perso quasi il 500% del suo valore negli ultimi cinque anni e il 2.690% dal 2008. Questa performance è dovuta al fatto che il presidente Erdogan non ama i tassi di interesse elevati e la mancanza di indipendenza dalla CBRT.

Tuttavia, secondo Piotr, ci sono alcuni segnali che la lira turca si riprenderà entro la fine dell’anno. Si aspetta che la CBRT manterrà un tono aggressivo e continuerà ad aumentare i tassi di interesse quest’anno. La banca è stata la più aggressiva di recente, spingendo i tassi dall’8,5% di maggio al 42,5%. Gli economisti ritengono che la banca continuerà ad aumentare i tassi entro la fine dell’anno.

Gli aumenti dei tassi turchi coincideranno con un periodo in cui si prevede che la Fed e le altre banche centrali inizieranno a tagliarli. Gli economisti si aspettano che la Fed inizi a tagliare i tassi già a marzo. Lo strumento di monitoraggio del tasso della Fed ha una probabilità del 90% che venga tagliato a giugno.

L’inflazione in Turchia raggiungerà il picco nel 2024

Piotr prevede inoltre che l’inflazione turca inizierà a decelerare entro la fine dell’anno. I dati più recenti hanno mostrato che l’IPC principale è salito al 64,8% poiché il costo della maggior parte delle cose è aumentato. Una decisione del governo di aumentare i salari potrebbe portare a una maggiore inflazione entro la fine dell’anno. Tuttavia, Piotr vede una situazione in cui l’inflazione turca scende al di sotto del tasso di interesse CBRT. Egli ha detto :

“Vale la pena notare che un picco dell’inflazione turca dovrebbe coincidere con il taglio dei tassi di interesse delle principali banche centrali guidate dalla Fed, il che renderebbe la lira potenzialmente attraente per gli operatori del carry trade nonostante i rischi ancora persistenti.

Nel frattempo, il mercato delle opzioni sta diventando meno negativo nei confronti della valuta. I dati mostrano che le scommesse ribassiste sulla valuta sono crollate al livello più basso degli ultimi sei mesi, il che è un altro segnale positivo.

Tuttavia, storicamente, la lira turca è stata una delle operazioni peggiori mai registrate in una posizione long, in quanto la valuta è stata in caduta libera. Una valuta che nel 2008 veniva scambiata a 1 dollaro è ora crollata a 30 dollari. Questo è un grosso problema ora che molte aziende e individui hanno optato per il dollaro USA poiché le loro partecipazioni in lire hanno perso valore. È improbabile che queste persone tornino indietro e abbraccino la lira.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.