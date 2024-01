Segnale USD/JPY: previsione mentre il trend rialzista continua, dati CPI in anticipo

Il tasso di cambio USD/JPY ha registrato un forte trend rialzista quest’anno poiché l’indice del dollaro statunitense (DXY) e le azioni giapponesi sono aumentati. Giovedì la coppia è salita al massimo di 148, il punto più alto dal 1° dicembre. Quest’anno è aumentato di oltre il 5% rispetto al punto più basso.

Aumento dell’indice del dollaro USA

La coppia USD/JPY si è ripresa negli ultimi giorni poiché gli investitori si sono concentrati sui recenti numeri economici provenienti dagli Stati Uniti e sulle loro implicazioni sul mercato. I dati pubblicati all’inizio di questo mese hanno mostrato che l’economia ha creato oltre 200.000 mentre il tasso di disoccupazione è rimasto al 3,7%. La crescita dei salari è stata forte, essendo aumentata di oltre il 4% nel corso del mese.

La settimana scorsa, un rapporto separato del Bureau of Labor Statistics (BLS) ha rivelato che l’inflazione è rimasta stabile a dicembre. L’indice principale dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato dal 3,2% di novembre al 3,4% di dicembre, mentre l’IPC core è aumentato del 3,8%. Questi numeri erano molto più alti dell’obiettivo della Federal Reserve del 2,0%.

I dati sulle vendite al dettaglio pubblicati mercoledì hanno rivelato che la spesa ha continuato ad aumentare a dicembre anche se l’inflazione si è stabilizzata. Pertanto, questi numeri significano che la Federal Reserve probabilmente continuerà a mantenere i tassi stabili al livello massimo degli ultimi 22 anni nella prima metà dell’anno. Dopo l’incontro di dicembre, la maggior parte degli analisti ha iniziato a prevedere un taglio dei tassi a marzo.

Il cambiamento di aspettativa spiega perché l’indice del dollaro statunitense (DXY) è balzato a 103,35 dollari mentre i rendimenti obbligazionari statunitensi sono superiori al 4%. Allo stesso modo, le azioni americane sono crollate, con gli indici Dow Jones e Nasdaq 100 che quest’anno sono scesi dai massimi storici.

Anche il prezzo da USD a JPY è aumentato a causa delle tensioni geopolitiche in corso in Medio Oriente. Giovedì l’esercito pakistano ha colpito l’Iran mentre l’esercito americano ha colpito nuovamente i ribelli Houthi. Nella maggior parte dei casi, il dollaro USA tende a salire quando sussistono rischi geopolitici.

Banca del Giappone al centro dell’attenzione

Il più grande catalizzatore per l’USD/JPY nel 2024 sarà la Banca del Giappone (BoJ), che dovrebbe cambiare la sua impostazione sui tassi. La maggior parte degli economisti si aspetta che la BoJ decida di aumentare i tassi di interesse entro la fine dell’anno, eliminando i tassi negativi che esistono da molti anni.

La BoJ è l’unica banca centrale che ha mantenuto i tassi negativi a livello globale anche se l’inflazione nel paese è aumentata. Quando l’agenzia statistica pubblicherà la sua decisione venerdì, la maggior parte degli economisti si aspetta che i dati mostrino che l’IPC core è aumentato del 2,3% a dicembre dopo essere aumentato del 2,5% nel mese precedente. La BoJ ha un obiettivo di inflazione del 2,0%.

Lo yen giapponese ha faticato nonostante l’impennata della domanda di azioni, con gli indici Nikkei 225 e Topix ai massimi da oltre tre decenni.

Previsioni USD/JPY

Grafico USD/JPY di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il tasso di cambio da USD a JPY ha avuto una forte tendenza rialzista negli ultimi giorni. Recentemente ha trasformato la resistenza chiave a 145,08 (massimo 30 giugno) in un supporto. Ha anche superato la media mobile a 50 giorni mentre il Relative Strength Index (RSI) e l’oscillatore stocastico puntano verso l’alto.

Pertanto, è probabile che la coppia continui a salire poiché gli acquirenti puntano alla resistenza chiave a 151,87, il punto più alto del 17 novembre.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.