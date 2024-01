Crollano i titoli Fisker, Rivian, TSLA, MULN: ecco un altro rischio da conoscere

Le aziende produttrici di veicoli elettrici stanno attraversando un anno negativo, con la maggior parte di esse in calo a doppia cifra. Tesla è crollata di oltre il 14%, mentre Fisker è crollata di oltre il 50% solo quest’anno. Altre aziende come Nio, Xpeng, Canoo e Mullen Automotive sono crollate di oltre il 30%.

Titoli VinFast, Nio, Rivian, Tesla e Fisker

I metalli e i titoli di ricarica per veicoli elettrici sono crollati

Non sono soli. Come ho scritto di recente, i prezzi dei metalli elettrici delle batterie come nichel, litio e cobalto sono crollati. Giovedì, BHP, la più grande società mineraria del mondo, ha dichiarato che stava prendendo in considerazione una forte svalutazione delle sue attività nel settore del nichel.

Inoltre, QuantumScape, un’azienda che costruisce batterie allo stato solido, quest’anno è scesa di oltre il 10%. Le società di ricarica di veicoli elettrici come EVGo, ChargePoint e Blink Charging sono in calo a doppia cifra quest’anno.

Questa performance si sta verificando mentre i trader riflettono sulla stampa negativa sul settore. Ad esempio, abbiamo spiegato che Hertz stava vendendo il suo inventario di veicoli elettrici con una grossa perdita. L’azienda, che è un grande acquirente di automobili, ha affermato che c’era poca domanda di veicoli elettrici e che la loro manutenzione non era economica.

Inoltre, ci sono state segnalazioni secondo cui le vendite di veicoli elettrici avrebbero continuato a rallentare nel 2023. Come ho scritto prima, molti concessionari negli Stati Uniti si sono lamentati delle deboli vendite di veicoli elettrici anche dopo aver offerto sconti enormi.

Anche i grandi OEM come Ford e General Motors hanno posto dei limiti alle loro ambizioni sui veicoli elettrici, con GM che dà priorità ai rendimenti per gli azionisti.

Sovrapproduzione cinese

Tuttavia, uno dei maggiori rischi che gli investitori stanno dimenticando è probabilmente quello più importante. Credo che la maggior parte delle aziende di veicoli elettrici vedrà margini più ridotti man mano che la Cina aumenterà la sua produzione di veicoli elettrici a livelli esponenziali.

All’inizio di questo mese, è stato riferito che Byd aveva superato Tesla diventando il più grande venditore di veicoli elettrici in Cina. Ciò è accaduto anche quando Tesla ha tagliato drasticamente i prezzi nel 2023 nel tentativo di mantenere la sua quota di mercato.

La realtà è che la Cina sta facendo per i veicoli elettrici quello che ha fatto per l’industria siderurgica. La maggior parte degli esperti ritiene che la Cina abbia contribuito a uccidere molte aziende siderurgiche occidentali inondandone il mercato.

Le aziende cinesi di veicoli elettrici, che sono altrettanto brave dei loro concorrenti occidentali, sono ora in una crescita esponenziale che porterà a prezzi più bassi. Ad esempio, Byd, una società che conta Warren Buffett come investitore, ha realizzato oltre 3 milioni di automobili nel 2023 e gli analisti ritengono che raggiungerà oltre 5 milioni nei prossimi due anni.

Anche altre società cinesi di veicoli elettrici come Li Auto, Xpeng e Nio hanno incrementato la loro produzione negli ultimi anni. Nio ha prodotto oltre 160.000 veicoli nel 2023, con un aumento del 30% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Allo stesso modo, Xpeng ha prodotto oltre 140.000 auto mentre Li Auto ha prodotto oltre 250.000 veicoli. Ricorda che ci sono oltre 100 aziende di veicoli elettrici in Cina, la maggior parte delle quali sta aumentando la produzione.

Lo hanno notato le autorità cinesi. In una dichiarazione, un vice ministro ha affermato che l’amministrazione cercherà di risolvere la concorrenza disordinata nel settore dei veicoli elettrici. Ha osservato che le aziende hanno prodotto 9,5 milioni di veicoli e che la domanda non era sufficiente.

Ricorda che anche altre aziende asiatiche e occidentali come Hyundai, Kia, Toyota e General Motors stanno costruendo veicoli elettrici. Nel complesso, ciò significa che i prezzi dei veicoli elettrici continueranno a scendere, colpendo i margini.

