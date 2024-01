BYD afferma che le vendite dei suoi veicoli sono aumentate del 62% nel 2023

BYD Company Limited (OTCMKTS: BYDDF) sarà al centro dell’attenzione lunedì dopo aver segnalato un massiccio aumento su base annua delle vendite di veicoli nel 2023.

Quanti veicoli ha venduto BYD l’anno scorso?

L’azienda di veicoli elettrici ha venduto un totale di poco più di 3,0 milioni di unità lo scorso anno, il che rappresenta un aumento di quasi il 62% rispetto al 2022.

1,6 milioni di questi erano veicoli elettrici a batteria, mentre i restanti erano ibridi plug-in, secondo il comunicato stampa di questa mattina.

La notizia arriva circa un paio di mesi dopo che BYD Company Limited ha dichiarato che i suoi profitti sono saliti al massimo storico di 1,42 miliardi di dollari nel suo terzo trimestre finanziario. La casa automobilistica cinese ha recentemente rivelato l’intenzione di aprire una fabbrica in Ungheria.

Tieni presente che BYD Company Limited ha chiuso l’ultimo anno con un calo del 35% rispetto al massimo di febbraio 2023.

Azioni BYD vs Tesla: l’analista sceglie da che parte stare

Lunedì, l’azienda con sede a Shenzhen ha anche dichiarato di aver venduto 340.178 veicoli elettrici a batteria e ibridi nel mese di dicembre. Ben oltre la metà di questi erano completamente elettrici.

Condividendo il suo punto di vista sia su BYD Company Limited che sul suo principale rivale – Tesla Inc, un analista di Canaccord Genuity George Gianarikas ha recentemente dichiarato su “The Exchange” della CNBC:

Tesla sarà probabilmente superata dal punto di vista unitario, ma ciò che vincerà nel tempo sarà la battaglia sulla condivisione dei profitti.

https://www.youtube.com/watch?v=nXv85t7YYLY

Il suo rating di acquisto su $TSLA è abbinato a un obiettivo di prezzo di $267 che suggerisce un rialzo di circa l’8,0% da qui. Al contrario, Berkshire Hathaway, il conglomerato multinazionale di Warren Buffett, l’anno scorso ha affermato che BYD era molto più avanti di Tesla in Cina (per saperne di più).

