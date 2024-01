La proprietà globale di criptovalute è aumentata del 34% a 580 milioni: rapporto di Crypto.com

La criptovaluta continua a vedere una maggiore adozione poiché sempre più persone aggiungono questa classe di asset alle proprie partecipazioni. Nel 2023, il numero di possessori di criptovalute è aumentato di circa il 34%, passando da 432 milioni a 580 milioni entro la fine dell’anno.

I ricercatori e gli analisti della piattaforma di scambio criptovaluta Crypto.com hanno condiviso i dettagli di questa crescita in un rapporto pubblicato il 19 gennaio 2024.

Global crypto ownership numbers increased to 580 million. Source: Crypto.com

Come sottolineato da Invezz nel maggio dello scorso anno, l’Asia è stata una delle regioni a registrare maggiori livelli di adozione delle criptovalute. Anche l’Africa e l’America Latina hanno registrato tassi di crescita significativi negli ultimi anni.

I possessori di BTC salgono a 296 milioni

Secondo Crypto.com, il numero di possessori di Bitcoin è aumentato del 33%, da 222 milioni di inizio anno a 296 milioni di dicembre.

La criptovaluta di punta, il cui prezzo è aumentato in modo significativo durante tutto l’anno, rappresenta più della metà di tutti i possessori di criptovaluta. In effetti, alla fine del 2023 i detentori di BTC rappresentavano il 51% del numero globale di possessori di criptovalute, come ha mostrato il rapporto Crypto.com.

Nel frattempo, il totale dei proprietari globali di Ethereum ammontava a circa 124 milioni, con un aumento del 39% nei 12 mesi fino alla fine di dicembre 2023.

Nel gennaio di quell’anno i proprietari di ETH ammontavano a circa 89 milioni e l’aumento ha spinto i detentori globali della seconda criptovaluta più grande al mondo per capitalizzazione di mercato al 21% del numero globale di proprietà di criptovalute. Al momento della ricerca, circa il 40,9% dei possessori di BTC deteneva anche ETH.

“Come accennato, sia l’adozione di BTC che di ETH ha registrato un notevole aumento nel quarto trimestre del 2023, poiché è cresciuto l’entusiasmo per gli sviluppi nello spazio degli ETF su Bitcoin ed Ether. Durante il periodo, i prezzi di BTC ed ETH hanno registrato un aumento significativo, raggiungendo brevemente rispettivamente i livelli di 44.000 dollari e 2.400 dollari. Allo stesso tempo, BRC-20 e le iscrizioni hanno guadagnato una notevole popolarità, che ha attirato anche una vasta gamma di investitori ed appassionati”, ha osservato Crypto.com nel rapporto.

Tra gli sviluppi che hanno contribuito all’aumento del possesso globale di criptovalute figura anche l’upgrade di Ethereum a Shanghai. I tassi di crescita mensile per aprile e maggio 2023 sono stati rispettivamente del 5,1% e del 6,7%.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.