Anteprima della decisione sui tassi di interesse della Banca Centrale Europea (BCE).

L’euro e gli indici europei come DAX, CAC 40 e FTSE MIB sono in tensione questa settimana mentre i trader attendono le prossime decisioni della BCE e della Federal Reserve. La coppia EUR/USD si è ritirata per due giorni consecutivi, attestandosi vicino al punto più basso dal 13 dicembre.

Allo stesso modo, il tasso di cambio EUR/GBP è crollato a 0,8550. L’euro è scivolato anche rispetto ad altre valute come il franco svizzero e la corona norvegese. Nel frattempo, gli indici azionari europei sono rimasti poco cambiati anche se i loro omologhi americani come il Nasdaq 100 e l’S&P 500 hanno raggiunto livelli record.

Mercoledì la BCE inizierà la sua prima riunione di politica monetaria dell’anno e giovedì emetterà il suo verdetto. Questo incontro avviene in un momento in cui l’economia europea non sta andando bene, con paesi come Germania e Francia che registrano una crescita lenta. Il blocco è anche sul punto di sprofondare in una recessione poiché l’accesso ai finanziamenti rimane difficile.

Anche l’inflazione in Europa sta aumentando e la crisi in Medio Oriente potrebbe peggiorare la situazione. I dati Eurostat hanno mostrato che l’inflazione nell’area euro è salita al 2,9% a dicembre dal 2,4% del mese precedente. L’inflazione nell’Unione Europea è balzata al 3,4%, molto al di sopra dell’obiettivo medio del 2,0%.

Pertanto, gli analisti si aspettano che la BCE manterrà i tassi di interesse al livello record del 4,50%. Lascerà inoltre il tasso sui depositi al 4%. In una dichiarazione via e-mail, Gary Thomson, direttore operativo di FXOpen UK, ha dichiarato:

“Non ci sono dubbi che la BCE manterrà i tassi di interesse invariati durante la prossima riunione del 25 gennaio. Tuttavia, la retorica proveniente dalla Bce, diventando più accomodante, aggiunge un elemento di intrigo alla prossima conferenza stampa”.

La domanda è se la BCE punterà a tagliare i tassi o manterrà un tono aggressivo come ha fatto in passato. In una dichiarazione al World Economic Forum, Christine Lagarde ha affermato che la banca ha bisogno di più tempo per abbassare l’inflazione. Ha stimato che il primo tasso di interesse arriverà entro l’estate.

La BCE vuole evitare di dichiarare vittoria per evitare l’errore pandemico quando ha ritardato l’aumento dei tassi di interesse. All’epoca, come la Fed, la BCE sosteneva che l’inflazione fosse transitoria. Di conseguenza, è stata tra le ultime grandi banche ad iniziare ad aumentare i tassi.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.